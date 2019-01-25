Ziraat Bankası, yurt dışında 100 noktaya ulaştı

25 Ocak 2019

2018 yılı içerisinde Özbekistan’da tamamı kendisine ait bir banka kuran Ziraat Bankası; bu önemli yatırımın yanı sıra 2018 yılı içerisinde ayrıca Bosna Hersek’te Bijeljina, Gürcistan’da Tsereteli, Kosova’da Prizren ve Peja, Kazakistan’da Atırau, Azerbaycan’da Gence şubeleri olmak üzere 8 şube açtı. Yılın son günlerinde Karadağ’da Bar ve Budva kentlerinde 2 şube daha açan Ziraat Bankası, böylece 18 ülkede 100 noktada, müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Bulunduğu ülkelerin ekonomisine değer katacak faaliyetlerin finansmanına yönelik bankacılık ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamayı amaçlayan Ziraat Bankası, bu ülkelerle Türkiye arasındaki dış ticaretin gelişimi ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli katkılar sağlıyor.

Faaliyet gösterdiği coğrafyalara sadece bankacılık değil, sigorta, leasing, portföy yönetimi, ödeme sistemleri, finans teknolojileri ile ilgili hizmetleri de götüren Ziraat Bankası, böylece bulunduğu coğrafyalardaki finans sektörüne de katkı sağlamayı hedefliyor.

Ziraat Bankası’nın yurt dışında 100 noktaya ulaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanı Dr. İlker Met “Yurt dışındaki faaliyetlerimizi organize ederken, sadece şube açmakla kalmıyor, aynı zamanda yurt dışındaki tüm faaliyet noktalarımızdaki iş modelimizi, çalışma ortamlarımızı, yazılım alt yapımızı yeniliyor ve Türkiye’deki iş modelimiz ile uyumlu hale getiriyoruz. Ziraat Finans Grubu olarak yurt dışındaki en önemli hedeflerimizden birisi de bulunduğumuz coğrafyaların Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerine katkı sağlamak. Bu kapsamda ülkemizden yapılan yatırımlar kadar, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden de ülkemize yapılan yatırımların bir parçası olmaya çalışıyoruz” dedi. Karadağ’ın Bar kentinde açtıkları şube için ayrı bir değerlendirme daha yapan Kurumsal Mimari Grup Başkanı Dr. İlker Met “Bar kentinde en son 1878 yılında bir Türk Bankasının hizmet verdiğini biliyoruz. Böylece 140 yıl sonra Ziraat Bankası olarak Bar kentine tekrar “Merhaba” demekten gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.