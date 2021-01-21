Ziraat Bankası'na 4 milyar dolarlık borçlanma izni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Bankası'nın 4 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Akdeniz Yatırım Holding'in 82 milyon 730 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusuna, Şeker Yatırım Menkul Değerler'in 100 milyon lira, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1 milyar lira, Türk Ekonomi Bankası'nın 1 milyar lira, Fibabanka'nın 5 milyar lira, Koç Fiat Kredi Finansman'ın 340 milyon lira, Şeker Finansal Kiralama'nın 200 milyon lira, Ziraat Bankası'nın 4 milyar dolar, VakıfBank'ın 1 milyar avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna, TF Varlık Kiralama'nın 15 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine, sahipliğe ve alım satıma dayalı kira sertifikası ihracı başvurusuna onay verdi.

SPK, Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri'nin 27 milyon 500 bin lira tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7 milyon 750 bin lira olan çıkarılmış sermayesinin toplam 3 milyon 750 bin lira satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı şirketin yönetim kurulu başkanı Bülent Çobanoğlu'na tahsisli olarak satılacak olan B Grubu hamiline yazılı paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasını kararlaştırdı.