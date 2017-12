Ziraat Bankası'na iki ödül

20 Aralık 2017

The London Institute of Banking and Finance tarafından düzenlenen, "Financial Innovation Awards 2017" (Finansal Yenilik Ödülleri 2017) ödül töreninde Ziraat Bankası "Yenilikçi Veri Kullanımı ve Uygulamaları" kategorisinde En İyi Banka ödülünün sahibi oldu.

Dünya genelinde binden fazla projenin yarıştığı ödül programında Ziraat Bankası, Kurumsal Mimari Grup Başkanlığı tarafından geliştirilen şube lokasyonunun belirlenmesinde coğrafi bilgi sistemlerinin analizi uygulaması ile ödül aldı. Ödüle konu uygulama ile elde edilen bilimsel sonuçlar daha önce 9. Uluslararası İstatistik Kongresinde sunulmuş ve Journal of Applied Finance & Banking dergisinde yayınlanmıştı.

Bir ödül de operasyon merkezi uygulamasına

Diğer yandan, "Global Banking And Finance Review" tarafından düzenlenen, finans sektöründeki yenilikler, fark yaratan strateji, ilerici ve ilham verici değişimleri ödüllendiren "Global Banking & Finance Awards 2017" ödüllerinde Ziraat Bankası, bankanın operasyon merkezi uygulamaları ile "En İyi Operasyon Merkezi İnovasyon Projesi Türkiye 2017" ödülüne layık görüldü.

Bu proje kapsamında bankanın operasyon merkezi çalışanlarının performans ve mola sistemleri, işlem müdahale süreleri ve performans karneleri uygulamaları hayata geçirilmiş, söz konusu süreçlerin sistem üzerinden anlık takip edebileceği bir alt yapı kurulmuştu.