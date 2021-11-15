Ziraat Bankası'ndan, 2021'in ilk 9 ayında 3 milyar TL net kar

Ziraat Bankası, 2021 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal tablolarını KAP'ta yayımladı.

Buna göre, konsolide olmayan rakamlarla yılın 3.çeyrek döneminde net kar 1,28 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde net kar 1,58 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Ziraat Bankası, konsolide verilerle 3.çeyrekte 1,66 milyar TL, ilk 9 ayda 4,01 milyar TL kar elde etti. Geçen yılın aynı dönemlerinde sırasıyla 2,18 milyar TL ve 7,73 milyar TL kar açıklanmıştı.