Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli konut kredisi

17 Haziran 2019

Ziraat Bankası, "enflasyona endeksli konut kredisi" ürünü çıkarırken, ürüne ilişkin faiz oranı, ilan edilen enflasyon oranı (TÜFE) artı banka tarafından belirlenecek marj oranı toplamından oluşacak.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, "Bu çerçevede bankaca enflasyona endeksli konut kredisi faiz oranı; 1-120 aya kadar vadede TÜFE+0.19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir" denildi.

Açıklamada, faiz oranının müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncelleneceği belirtildi.

Yeni ürün ile satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek ve 120 aya kadar vade belirlenebilecek. Müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe geçiş yapabilecek.