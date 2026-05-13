Ziraat Bankası’ndan Türkiye ekonomisine dev destek! Kredi hacmi 6,4 trilyon TL’yi aştı

Ziraat Bankası'nın açıkladığı verilere göre, yılın ilk çeyreğinde elde edilen 43,5 milyar TL net kâr, hem bilanço gücünü hem de reel sektöre verilen desteğin boyutunu ortaya koydu. Tarımdan ihracata, üretimden teknoloji yatırımlarına kadar birçok stratejik alanda büyümeye devam eden banka, Türkiye ekonomisinin finansmanında kritik rol üstlendi.

Reel sektöre ve üretime güçlü kredi desteği

2026’nın ilk çeyreğinde nakdi krediler yüzde 8,4 artışla 4,6 trilyon TL’ye ulaşırken, gayrinakdi krediler ise yüzde 11 yükselerek 1,8 trilyon TL’yi aştı. Bankanın nakdi kredilerinin yaklaşık yüzde 84’ü doğrudan reel sektörün finansmanında kullanıldı.

Türk Lirası ağırlıklı kredi stratejisini sürdüren banka, TL kredilerin toplam içindeki payını yüzde 65’in üzerine taşıdı. Tarım ve imalat sanayi ise kredi kullanımında öne çıkan sektörler arasında yer aldı.

Tarım kredilerinde 1 trilyon TL eşiği aşıldı

Tarımsal üretim ve kırsal kalkınma projelerine yönelik desteklerini artıran Ziraat Bankası’nın tarım kredileri ilk kez 1 trilyon TL seviyesini geçti. Kadın ve genç çiftçilere yönelik finansman çözümleri, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeler bankanın öncelikli alanları arasında yer aldı.

Banka ayrıca tarıma dayalı sanayileşme ve gıda güvenliği yatırımlarına yönelik finansman desteğini de sürdürdü.

Yurt dışından 8 milyar dolarlık kaynak sağlandı

2026’nın ilk dört ayında toplam 8 milyar dolarlık kaynak sağlayan banka, Türkiye’ye en fazla dış kaynak girişini sağlayan banka konumunu korudu. Nisan ayında gerçekleştirilen 1,8 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi ve 1 milyar dolarlık yeni seküritizasyon işlemi dikkat çekti.

145 ülkede yaklaşık 1800 muhabir bankayla çalışan Ziraat Bankası, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 25’ine aracılık ettiğini duyurdu. Banka ayrıca dijital dönüşüm alanındaki yatırımlarıyla aktif dijital müşteri sayısını 25 milyona çıkardı.

Çakar’dan üretim ve ihracat mesajı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yaptığı değerlendirmede üretim, yatırım, ihracat ve tarım odaklı büyüme stratejisinin süreceğini belirtti. Çakar, bankanın önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak alanlara finansman desteğini artırarak devam edeceğini ifade etti.