Ziraat Bankası’nın ödeme kolaylığına 15 binin üzerine başvuru

ANKARA(DÜNYA)-



Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı Recep Türk, 31 Aralık 2020 öncesi yasal takibe alınan tarımsal ve bireysel kredilere ilişkin ödeme kolaylığının büyük ilgi gördüğünü söyledi.



Yazılı açıklama yapan Türk, Mart ayı başında başlayan uygulamadan 15 binin üzerine hesap sahibinin faydalanmak için başvuruda bulunduğunu bildirdi. Başvuranların yüzde 90’ının bireysel, yüzde 10’unun ise tarımsal ve kurumsal segmentte yer aldığı bilgisini veren Recep Türk, “Bankamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerinin yanında olmaya devam edecektir. Tüm müşterilerimizi ödeme kolaylıklarından faydalanmak üzere Şubelerimize bekliyoruz” diye konuştu.

Uygulamadan, temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon lirayı geçmeyen müşteriler, tek seferde ödemek şartıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar yararlanabilecekler.