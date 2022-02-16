Ziraat Bankası'nın sermayesi 21,8 milyar TL artırılıyor

Vakıfbank ve Halkbank'ın ardından kamu bankalarındaki sermaye artış gamlesine Ziraat Bankası da eklendi. Ziraat Bankası'nın sermayesi 21,8 milyar TL artışla 34,9 milyar TL'ye çıkarılıyor.

Bankanın finansal sonuçlarında yer alan bilgiye göre banka sermayesinde artışın tamamının Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından nakden ödenmek üzere yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

Söz konusu sermaye artışına ilişkin sürecin devam ettiği vurgulandı.

Ziraat'ten 2021'de yılında 6,29 milyar TL net kar

Ziraat Bankası, 2021 yılında yüzde 19,6 düşüşle 6,29 milyar TL net kar açıkladı.

Ziraat Bankası'ndan KAP'a a yapılan açıklamaya göre, geçen yıl konsolide olmayan net dönem karı 6 milyar 291 milyon 309 bin TL olarak açıklandı. Banka bir önceki yıl 7 milyar 825 milyon 19 bin TL kar açıklamıştı.

Banka’nın 31 Aralık 2021 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarında aktifinde önemli bir paya sahip olan toplam 778 milyar 403 bin 889 bin TL kredi ve bunlara ilişkin ayrılmış olan toplam 29 milyar 72 milyon 369 bin TL beklenen kredi zarar karşılığı bulunuyor.

Ziraat Bankası, konsolide dönem karını ise 7 milyar 918 milyon 978 bin TL olarak açıkladı. Bir önceki yıl konsolide kar 9 milyar 651 milyon 452 bin TL seviyesinde bulunuyordu.

Vakıfbank ve Halkbank'ta sermaye artışına gitmişti

Kamu bankalarının sermaye artışı konusunda ilk adımlar 9 Şubat tarihinde Halkbank ve Vakıfbank'tan gelen açıklamalarla atılmıştı. İki bankaya da ayrı ayrı 13,4 milyar TL'lik sermaye enjeksiyonu kararı verilmişti.

Bununla birlikte Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 1,5 milyar TL, Emlak Katılım Bankası'na da 500 milyon TL'lik sermaye niteliğinde kredi sağlanması kararlaştırılmıştı.