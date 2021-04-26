Ziraat GYO, 28-30 Nisan'da talep toplayacak

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) 1,88 milyar lira ile son yılların en büyük halka arzında talep 28-30 Nisan'da toplanacak. Son büyük halka arzların 2018 yılında görüldüğü Borsa İstanbul'da iki hafta içinde Galata Wind ve Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı ile büyük halka arzlar başlamış oldu.

Galata Wind'in halka arzından yabancı yatırımcı yüzde 20'nin üzerinde pay alırken, Aydem'de hisseler halka arz fiyat aralığının üst eşiğinden fiyatlandı. Ölçeği giderek artan halka arzlara yatırımcı ilgisinin yeterli olduğu görülürken, Ziraat GYO'nun, Aydem'den yüzde 44 daha büyük olacak olan halka arzı yeni halka arzlara yatırımcı ilgisi konusunda gösterge olacak.

Şirketin 1 lira nominal değerli hisse başına 1.6 liradan yapılacak halka arzında son dönemde yapılan halka arzlardan farklı olarak yatırımcılara hisseleri geri alma garantisi verilecek.

Buna göre halka arzdan aldığı hisseyi 33 gün boyunca elinde tutan yatırımcı, istemesi halinde hisselerini 1.63 liradan Ziraat Bankası'na geri satabilecek.

Sermaye artırımı yöntemiyle yapılan ve ek satış yapılmayacak olan halka arzda Ziraat GYO'nun yüzde 25'i borsada işlem görebilir hale gelmiş olacak.