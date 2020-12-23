Ziraat Katılım 1.5 milyar TL kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Ziraat Katılım, 1.5 milyar TL tutarlı kira sertifikası ihraçlarını tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 17-18 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen ihraçlar ile toplam 1.5 milyar TL fonlama temin edildi

Kira sertifikalarıyla toplam fonlama 25,5 milyar lira



Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, bankanın toplam 72 kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiğini ve kira sertifikaları ile 25.5 milyar TL fonlama temin edildiğini belirtti.

Banka tarafından paylaşılan basın açıklamasında Ziraat Katılım'ın 2020 başından bu yana 23 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 12.5 milyar TL fonlama sağlandığı ifade edildi.