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Ziraat Katılım'dan 12 milyar TL tavanlı sukuk ihracı kararı

Ziraat Katılım Bankası, yurt içinde 12 milyar TL tavanlı kira sertifikası ihracı kararı aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ziraat Katılım Bankası kaynak çeşitliliği ve uygun maliyetli fonlama temin edilmesi stratejisi çerçevesinde yurt içinde 12 milyar TL tavanlı kira sertifikası ihracı kararı aldı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, kira sertifikasının 2021-2022 yıllarında tertipler halinde ihraç edilmesinin planlandığı belirtildi.