Ziraat Katılım'dan 2021'de 559 milyon lira net kâr

Ziraat Katılım, toplam aktifleri bir önceki yıl sonuna göre yüzde 64 artırarak 98,5 milyar TL’lik bilanço büyüklüğüne ulaştı.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin kamu sermayesi ile kurulan ilk katılım bankası, sağlıklı bir mali performans ile hızlı büyümesini sürdürerek 2021 yılını başarıyla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım'ın doğru yapılandırılmış stratejisi, esnek iş modeli ve güçlü mali yapısı ile 2021 yılı hedeflerine ulaştığını belirterek, "Bankamız 2021 yıl sonu itibarıyla toplam aktiflerini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 64 artırarak 98,5 milyar TL’lik bilanço büyüklüğüne ulaştı." ifadesini kullandı.

2021 yıl sonu itibarıyla bankanın kullandırdığı nakdi fonların bir önceki yıl sonuna göre yüzde 58 artarak 66,4 milyar TL’ye, gayri nakdi fonların ise yüzde 86 büyüme ile 29,6 milyar TL’ye ulaştığını bildiren Özdemir, "Ülkemiz ekonomisine sağladığımız destek toplam 96 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu süreçte, ekonomimizin can damarı konumundaki KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteğimiz artarak devam etmiştir. 2021 yıl sonu itibarıyla toplanan fonlar, önceki yıla göre yüzde 68 artarak 78 milyar TL büyüklüğe ulaştı." açıklamasında bulundu.

"Aktif kalitemizi korumaya büyük önem veriyoruz"

Metin Özdemir, Ziraat Katılım olarak, aktif kalitesini korumayı ve geliştirmeyi öngören bir büyüme stratejisini benimsediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bankanın tahsis ve fon kullandırım süreçleri ile erken uyarı ve risk izleme alt yapısı bu doğrultuda sürekli olarak geliştirilmektedir. Sürdürülebilir büyüme ve müşteri odaklılık stratejilerimiz doğrultusunda, 2021 yılında kullandırılan fonlar hızlı büyümesini sürdürmüştür. Risk yönetimi politikalarının icra edildiği bu dönemde, takipteki alacaklar rasyosu sektör ortalamasının oldukça altında kalarak yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 yılında Ziraat Katılım’ın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 14,02 olarak gerçekleşmiştir."

Ziraat Katılım’ın 2021 yılında toplamda 11,6 milyar TL’ye ulaşan 28 adet kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladığını açıklayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Kaynak yapısını zenginleştirme stratejisinin bir parçası olarak sermaye piyasalarında aktif rol alan Ziraat Katılım, iştirakleri Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ ve ZKB Varlık Kiralama AŞ ile yerel piyasada TL cinsinden kira sertifikası ihraçları gerçekleştirmek üzere SPK’dan 1 milyar TL, 12 milyar TL ve 15 milyar TL’lik kira sertifikası ihraç tavanları onayı almıştır. Bu çerçevede, Bankamız kurulduğu tarihten 2021 yıl sonuna kadar değişik tutarlı tertipler halinde 36,9 milyar TL’lik ihraç gerçekleştirmiştir."

"2021 yılında, insan kaynağımızı yeni katılımlarla daha da zenginleştirdik"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, 2021 yılı içerisinde toplamda 121 şubeye ulaştıklarını belirterek, "Bankamız 2021 yılında, en değerli varlığı insan kaynağını yeni katılımlarla geliştirmiştir. Köklü kurumsal kültürümüzün yansıması olan değerlerimiz ve etik ilkelerimiz doğrultusunda, reel ekonomiye katkımızı artırmak üzere özveriyle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, katılım bankacılığını yaygınlaştırma misyonlarına sıkıca bağlı kalarak, projelerine kararlılıkla devam ederken, nihai hedeflerinin Türkiye ekonomisine artan oranda değer üretmek ve sürdürülebilir kalkınmayı çok yönlü desteklemek olduğunu bildirdi.