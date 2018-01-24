Ziraat, kredi kartında ‘marka’sıyla geliyor

24 Ocak 2018

Ece CEYHUN

Ziraat Bankası, şubat ayında müşterilerinin karşısına kendi kredi kartı markasıyla çıkmaya hazırlanıyor. Debit kart ile kredi kartını tek bir plastikte buluşturan yeni bankkart’ı anlatan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Şayet gelecekte Türkiye’de sadece 3 kredi kartı markası kalırsa mutlaka biri biz olacağız” dedi. Aydın, banka olarak 2018 sonunda, ‘yarım trilyon TL’ bilanço büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediklerini de söyledi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Geniş müşteri tabanımız, yaygın hizmet ağımız, güçlü ve güvenilir imajımız, rekabetçi konumumuz, aktif büyüklüğümüz ve güçlü sermaye yapımız ile ülkemiz ekonomisine katkısı katlanarak artan bir bankayız. Ziraat Bankası, son yıllarda özellikle kurumsal müşterilerde derinleşerek, kurumsal ürünler alanında da sektör liderliğine ulaştı. Şimdi bireysel bankacılıkta da mevcut büyüklüğünü ve potansiyelini harekete geçirme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Kredi kartı programları açısından İş Bankası ile yaklaşık 10 yıldır çok olumlu ve katma değer yaratan bir işbirliğini sürdürdüklerine işaret eden Hüseyin Aydın, “Gelinen bu noktada, ödeme sistemleri alanında da müşterilerimize daha fazlasını sunabilmeye yönelik olarak kendi markamızı hayata geçirmenin gerekli olduğunu görüyoruz” dedi ve şöyle devam etti: “Ziraat Bankası olarak bugüne kadar sektör liderliğini taşıdığımız alanlar kadar, etkin olamadığımız tek alan kredi kartı işi idi. Artık bankamız kendi kredi kartı markasını kullanacak. Şayet gelecekte Türkiye’de sadece 3 kredi kartı markası kalırsa biri mutlaka biz olacağız. Çalışmalarımızı bu hedefe göre ve uzun soluklu planladık. Markamızı kısa değil, orta ve uzun vadeye bakarak geliştiriyoruz.”

Kavramsal tasarımını 2011’de yaptık

Ziraat Bankası’nın yeni kredi kartı markasının adı ‘Bankkart Combo’. Debit kart ile kredi kartını birleştiren bankanın dizayn ettiği sistemi Aydın şöyle anlattı:

“Bankkart Combo, POS’ta kullanıldığı anda hesap ya da kredi kartının hangisinden işlem yapılacağı sorulacak. Müşteri dilediğini kullanacak. Sistemi, bu platforma girmek isteyen diğer bankalara da açacağız. Markadan da pay verebileceğiz. Platformu, açık olarak birlikte geliştirebileceğimiz bir yapıda kurguluyoruz. Tamamen yeni bir platform kuruyoruz. Bunun kavramsal tasarımını 2011’de yapmıştık. Şimdi hayata geçiriyoruz. Şu anda çalışanlarımız tarafından kullanılıyor ve şubat ayı ortasında müşterilerimize de kart dağıtımına başlayacağız. Bankkart Combo’nun kendine özgü bu teknolojisi yanında; bütçe dostu, kazandıran ve şeffaflığı ön plana alan özellikleri ile kendini sektörde kabul ettireceğini düşünüyoruz.”

Kart dünyasında Ziraat Bankası’nın en güçlü yanının, kartlı ödeme sistemleri alanında payını giderek artıran banka kartı ürünündeki liderlikleri olduğunu da anlatan Aydın, “Kredi kartı ürünümüze getirdiğimiz yeni anlayışın yanında, banka kartı ürünümüzdeki gücümüzü de müşterilerimizin beklentileri çerçevesinde daha etkin kullanmayı amaçlıyoruz. Kredi ve banka kartının birlikte kullanıldığı esnek bir ödeme platformu hedefliyoruz” diye konuştu. Bankanın 28 milyonun üzerinde debit kartı bulunurken, yaklaşık 5 milyon adet kredi kartı müşterisi bulunuyor.

Bilanço büyüklüğü sektörün 2002 büyüklüğüne ulaşacak

Ziraat Bankası’nın bilanço büyüklüğü 434 milyar TL oldu. Hüseyin Aydın, “2018 sonu itibarıyla; yarım trilyonu aşmayı hedefliyoruz. Bu da bugünün fiyatlarıyla 130 milyar doların üzerinde bir bilanço büyüklüğüne karşılık geliyor ki bu rakam 2002’de Türk bankacılık sisteminin bilanço toplamıydı. Sektörün nakdi ve gayri nakdi olarak en çok kredi veren bankasıyız ve reel sektöre en çok finansman sağlayan banka olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Konutta payı yüzde 25’e geldi sıra menkul kıymetleştirmede

Kredilerde, geçen yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da sektörün üzerinde büyüme trendlerini sürdürdüklerini anlatan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, nakdi ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye en fazla finansman desteği sağlayan banka konumlarını devam ettirdiklerinin de altını çizdi. Aydın, şöyle devam etti: “Ülkemiz ekonomisinin temel sorunlarından birisinin tasarruf açığı olduğu, bireylerin sahip olduğu ilk konutun, tasarrufların artmasına katkı sağladığı ve konut edindirmenin önemli bir ülke meselesi olduğundan hareketle; Ziraat Bankası, 2017 yılında sektörün konut kredisinde sağladığı büyümenin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştirdi. Ziraat Bankası’nın konut kredisi sektör payı bugün yaklaşık yüzde 25 seviyesindedir. Kaynak yapımızın, sermaye piyasası araçları yoluyla da çeşitliliğini ve derinliğini sağlama stratejimiz doğrultusunda yakın gelecekte; konut kredisine dayalı menkul kıymetleştirme konusunda başladığımız çalışmalarımızı sonuçlandırmayı planlıyoruz.”

Ziraat Bankası’nın Hazine garantili Kredi Garanti Fonu i kefaletli kredilerde çalışmalarını tabana yaygın kullandırım ile daha çok firmaya ulaşılmasını sağlamak üzerine yoğunlaştırdığını da ifade eden Hüseyin Aydın, “KGF teminatı ile kullandırılan kredilerin adet bazında yüzde 25’ini tek başına Ziraat kullandırdı. 80 bin girişimci KOBİ’ye KGF teminatı ile 16 milyar TL’nin üzerinde finansman imkânı sağladık” dedi.

Japonya ve Çin’den kaynak temini çalışmaları hızlandı

2017 yılında, hem bankacılık sektörü hem de Türkiye Hazinesi yurtdışından kaynak temininde bir sorunla karşılaşmadı. Ziraat Bankası olarak, kaynak yapılarını çeşitlendirmeyi sürdürdüklerini ve mevduat piyasasında faiz oranlarına baskı yapmaktan özellikle kaçınan bir strateji uyguladıklarına işaret eden Aydın, “Ziraat Bankası; ikili anlaşmalarla temin ettiği krediler, post finansman ve kısa-orta vadeli yabancı para repo işlemlerinin yanı sıra 2017 yılında 2 adet eurobond ihracı gerçekleştirdi. Böylece yurtdışından uzun vadeli toplam 1.1 milyar dolar kaynak temin ederek uluslararası sermaye piyasalarında ihraç ettiğimiz Eurobond stoğumuzu yaklaşık 2.5 milyar dolar seviyesine çıkardık. Özellikle dış ticaretin finansmanında kullanmakta olduğumuz 1.1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredimizi temdit ettik. Ayrıca Çin’in önde gelen bankaları arasında yer alan büyük bir banka ile 600 milyon dolar kredi anlaşması yaptık. Japonya ve Çin piyasalarından kaynak temini çalışmalarımıza hız vermiş bulunuyoruz” diye konuştu.

Londra büyüyor, Afrika radarında



“Sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik esasları doğrultusunda 2016 yılında başlattığımız süreci tamamlayarak New York Şubemizi kapattık. Bu önceden planladığımız ve temelleri, geçmişi olan bir süreçtir. Özbekistan’da ortağımızın yüzde 50’lik payını aldık. Özbekistan’da %100 sahipliğimizde ve Ziraat markasıyla faaliyetlerimize devam edeceğiz. Özbekistan’ın yanında Bosna Hersek, Gürcistan, Karadağ, Rusya, Kazakistan, Almanya ve Azerbaycan’ın hisselerinin tamamı Ziraat Bankası’na ait. Gürcistan’da yurtdışı şube olarak sürdürdüğümüz faaliyetlerimize artık iştirak banka olarak devam ediyoruz. Yurtdışı iştiraklerimizi büyütmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Kısa zamanda daha yüksek büyüme oranları elde ettiğimizi göreceksiniz. Afrika’yı radarımıza aldık. New York’ta faaliyetlerimizi sonlandırdık ancak Londra’da büyüyoruz. Ziraat Finans Grubu’nun Londra’daki tüm operasyonları yeni satın aldığımız binamızda, tek bir merkezden yapılacak. 2-3 ay içerisinde bu binada çalışmaya başlayacağız. Yurtdışında hangi ülkede hangi finansal hizmeti büyütebiliriz diye sürekli bir arayış içindeyiz. Özbekistan’da örneğin sigorta alanında bir fırsat görürsek, Ziraat Sigorta şirketimiz hemen orada da çalışma yapmaya hazırdır. Rekabet edeceğimiz ülkelerde varlığımızı belirgin bir şekilde artıracağız. Daha agresif büyüyeceğiz.”

"En az 1 milyar dolarlık daha proje finansmanı sağlarız"

Bankanın proje finansmanı tarafında da önemli işlere imza attığına değinen Aydın, şu bilgileri verdi: “Finansmanına öncülük ettiğimiz, 3. Havalimanı projesinin önemli bir kısmı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve ana yolları 2017 Ağustos ayı itibariyle, Osman Gazi Köprüsü; GebzeOrhangazi arası köprü ve otoyol inşası 2016 Haziran ayında, Orhangazi-Bursa otoyolu 2017 Mart ayında tamamlandı. Bu projelere şu ana kadar Ziraat Bankası olarak 2.5 milyar dolar finansman sağlamış durumdayız. Tamamlanması için kalan taahhüt tutarı ise yaklaşık 350 milyon dolar. Sektörün 2018 yılında ülke çapında finanse edilmesi gereken önemli altyapı ve enerji projelerinin yatırım tutarı toplamı 15 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Bu projeler için tüm sektörün toplam kredi hacminin ise 10-11 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyor. Biz Ziraat Bankası olarak bu rakamın en az 1 milyar dolarlık kısmının finansmanını sağlıyor olacağız.”

"Turkcell kredisinde sahiplik ödeme kabiliyetini etkilemez"

Hüseyin Aydın’a Turkcell kredisini de sorduk. Aydın, “Yeri gelmişken 'Turkcell' konusuyla ilgili şunu da net bir şekilde ifade etmek isterim; Çukurova Holding’e Bankamızca kullandırılan kredi, teminatlı bir kredidir. Kredi ilişkimiz, öngörülen vadede ve sözleşme hükümleri çerçevesinde devam ediyor. Kredi sözleşmesi, ortaklar arası uyuşmazlıklardan bağımsız şekilde teminatlandırılmış ve yapılandırılmıştır. Dolayısıyla, sahiplikle ilgili muhtemel pürüzler bu krediyi teminat ya da ödeme kabiliyeti bakımından etkilemeyecektir” cevabını verdi.

Fiziki mekandan bağımsız çalışmada yeni fikirleri var

Banka olarak 2018 yılındaki en önemli işlerinden birinin de ‘verimlilik’ projeleri olduğuna vurgu yapan Hüseyin Aydın, şöyle konuştu: “5 yıl boyunca titizlikle sürdürdüğümüz değişim projesi ile çalışan ve şube başı rakam ve rasyolarımızı sektör ortalamasının üzerinde iyileştirmiş durumdayız. Operasyon Merkezi uygulamamızı, operasyonel mükemmellik ana stratejisine göre her gün daha fazla etkinleştiriyoruz. Herkes için, ülke bilançosu için, verimlilik odaklı düşünmek zorundayız. Bankacılık sektörü, verimliliğini artırdıkça bunun nominal faiz seviyeleri üzerinde de olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz. Çeşme Şubesi’nde çalışan bir personel düşünün. Bu şubemiz tanım gereği, yılın yaz dönemini yoğun, kalan döneminde ise görece daha az yoğun geçirir. Yoğun olmayan o dönemde Operasyon Merkezi’nin işlem havuzundan iş çekip, başka bir şubenin operasyonel işlemini gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir alt yapı kurduk. Çalışanımıza bu emeğinin karşılığında ilave ödeme de yapıyoruz. Esnek çalışma koşulları, esnek yapılar, iş süreçlerinin iyileştirilmesi gibi hususlar ana gündem maddelerimiz arasında bulunuyor. Önümüzdeki dönemde fiziki mekanlardan bağımsız çalışma konusunda farklı uygulamalarımız da gündeme gelecek. Tüm bunlar, verimliliği ölçen en önemli rasyo olan maliyet/gelir rasyosunda Bankamızın en iyi banka olmasına imkan veriyor.”

ATM'lerini Türkiye'ye açıyor

“Her bankanın ayrı ayrı teknoloji şirketi, POS’u, ATM’si, kredi kartı markası ve çağrı merkezleri bulunuyor. Biz Ziraat Bankası olarak konfeksiyon tarzında çalışabileceğimiz, ölçek ekonomisi oluşturabileceğimiz işleri birlikte yapma iradesini beyan etmiştik. Şimdi bunu realize etme dönemindeyiz. Ziraat Bankası, ATM’lerini hiçbir prosedür beklemeden sektörün kullanımına açacak. Bu ATM’ler Ziraat Bankası’nın olsa da diğer tüm banka müşterilerinin kullanımına açılacak. Diğer banka müşterileri de Ziraat Bankası müşterisi gibi işlemlerini ilave komisyon ödemeden yapabilecek. Söz konusu ATM’leri ithal etmekte olduğumuz düşünülürse bu iradenin, ülke bilançosuna da olumlu katkı sağlayacak olmasını önemli buluyoruz. Bu çalışmaya benzer şekilde POS’lar için de ortak bir platform üzerinde çalışmaktayız. Ziraat Bankası Türkiye’nin en köklü ve en büyük bankasıdır. Bu sorumluluğun bilinci ile ülkenin toplam bilançosuna katkı sağlamak için, Ziraat’in bilançosuna bir olumsuzluk getirmeksizin, sektörün operasyonel maliyetlerini düşürecek adımlar atacağız. ATM, POS, teknoloji şirketleri, çağrı merkezleri, operasyon merkezleri verimlilik odaklı bir bakış açıyla şekillendirilmeli. Bu süreç sonuç olarak Türkiye’nin bilançosuna olumlu etki yapacaktır.”

"Yurt dışından kaynak teminine devam ettik"

"Mevduat tabanımız, en güçlü yanlarımızdan biri” diyen Hüseyin Aydın, “Çekirdek mevduat rasyomuz yüzde 90’ların üzerinde seyrediyor. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri tasarruf açığı olarak belirlenmektedir. Banka olarak bunun geliştirilmesi için de çalışmalar yapıyoruz. Kaynağın da en az kredi kadar önemli olduğu ana fi kri, müşteri ilişki yönetimimizde ana taşıyıcı kolonlardan biridir. Bu kapsamda mevduat dışı kaynak temini, bankacılık sektörünün önemli oyun alanlarından birisidir” değerlendirmesini yaptı.



