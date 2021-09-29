Ziraat Portföy’den 3 yeni hisse senedi fonu

Yönettiği 79 milyar TL ve yüzde 19 pazar payı ile büyüklük bakımından portföy yönetimi sektörünün en büyük şirketi olan Ziraat Portföy, üç yeni hisse senedi fonunu yatırımcılara sunuyor. Ziraat Portföy, yatırımcılara portföy çeşitlendirmesinin yanı sıra, BIST30 endeksinde yer almayan, görece düşük piyasa değerlerine rağmen Türkiye’nin büyüme potansiyelini yansıtan şirketlerine yatırım yapma imkanı sağlamayı amaçlıyor.

Sadece BIST 100-30 Endeksi hisselerine yatırım yapan sektördeki ilk ve tek hisse senedi fonu olan Ziraat Portföy BİST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu’nda (ZLH), genel olarak momentum ve temel faktör analizleri kullanılarak hisse seçimi yapılıyor. Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (ZJL), BIST 100 Endeksi harici hisselerdeki yatırım fırsatlarını kaçırmak istemeyen yatırımcılara yönelik bir fondur. Ziraat Portföy BIST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (ZJV) ise Yıldız Pazar’da işlem gören ancak BIST 30 endeksinde yer almayan çoğunlukla düşük halka açık piyasa değerine sahip, yıldız pazarın likidite kuralları sayesinde oynaklığı nispeten düşük hisselere yatırım yapma olanağı sağlanıyor.

İhraçlara yönelik değerlendirmede bulunan Ziraat Portföy Genel Müdürü Yaman Akgün “Temel analiz bazlı modelleri kullanan uzman kadromuzun da desteğiyle, küçük ölçekli hisselere de yatırım yapabilme kolaylığı sağlamak amacıyla, yatırımcılarımıza ürün çeşitliliği sağlamayı hedefliyoruz. Hem bireysel yatırımcılara hem de endeks şirketlerine yatırım yapma kriteri olan yerli ve yabancı fonlara, bu şirketleri portföylerinde bulundurma imkanı da sağlamış olacağız. Borsa Yatırım Fonlarında öncü adımlar atan Ziraat Portföy’ün hisse yatırım fonları ile de yeni tematik ürünler geliştirmeye devam ettiğini göreceğiz” dedi.