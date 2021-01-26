Ziraat'in 5 yıl vadeli tahvil ihracında beklenti yüzde 5,875
Ziraat Bankası'nın 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracında ilk getiri yüzde 5,875 civarında bekleniyor.
Ziraat Bankası'nın 5 yıl vadeli ve dolar cinsi eurobond (sürdürülebilir tahvil) ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 5,875 civarında belirlendi.
Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ihraçta vade 2 Mart 2026 olacak.
İhracın fiyatlamasının bugün tamamlanması bekleniyor.
Ziraat Bankası dün uluslararası piyasalarda, yatırımcı görüşmeleri ve takiben piyasa koşullarına göre gerçekleştirilebilecek sürdürülebilir tahvil ihracı için BNP Paribas, Citi, HSBC, ICBC, JPMorgan ve Mizuho Securities'i yetkilendirmişti.