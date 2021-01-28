Ziraat'ten 600 milyon dolarlık sürdürülebilir eurobond ihracı

Ziraat Bankası 5 yıl vadeli, 600 milyon USD tutarlı sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdi. Eurobond ihracına dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru “Kaynak yapısının çeşitlendirilmesi, uzun vadeli borçlanma imkanlarının artırılması ve yatırımcı portföyünün genişletilmesi stratejisi ile çevresel ve sosyal yaklaşımları içeren sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli, 600 milyon USD tutarlı sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdik. BNP Paribas, Citibank, HSBC, ICBC, J.P. Morgan, Mizuho Bank’ın yetkilendirildiği söz konusu eurobond ihracı %5,375 kupon oranı ve %5,5 faiz oranıyla gerçekleştirilmiştir. İhraç, Türkiye’den sermayesinin %100’ü kamuya ait bir finansal kuruluş tarafından gerçekleştirilen ilk “Sürdürülebilir Eurobond” olup, uluslararası piyasalarda gelişmekte olan ülke devlet tahvillerinin yer aldığı en büyük endekse (EMBI) dahil olacaktır. Yurtdışı kurumsal yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantılar sonrasında eurobonda, Amerika, Avrupa, İngiltere, Körfez Bölgesi ve Asya’daki yatırımcılardan ihraç tutarının 3 katından fazla talep gelmiştir” dedi.

Elde edilen kaynağın ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji ve istihdamın sürekliliğini sağlamaya yönelik çevresel ve sosyal temalı krediler yoluyla müşterilerine aktarılacağını belirten Bilgehan Kuru “Bankamızca finansal aracılık işlevinin yerine getirilmesinin yanı sıra sorumlu bankacılık stratejimize uygun olarak, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Yaşamakta olduğumuz ve küresel ölçekte etkili olan pandemi koşulları altında, sürdürülebilir eurobondumuza gelen, ihracın 3 katını aşan talep ve nitelikli yatırımcı ilgisi, Türkiye ekonomisine olan güvenin teyidi niteliğindedir. Bankamızın ‘Sorumlu Bankacılık’ stratejisi çerçevesinde toplum ve çevre odaklı bir yaklaşımla değer katmayı sürdüreceğiz” dedi.