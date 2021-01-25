Ziraat'ten tahvil ihracı için bankalara yetki

Ziraat Bankası uluslararası piyasalarda, yatırımcı görüşmeleri ve takiben piyasa koşullarına göre gerçekleştirilebilecek sürdürülebilir tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdi.

Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre BNP Paribas, Citi, HSBC, ICBC, JPMorgan ve Mizuho Securities yetkilendirildi.

Piyasa koşullarına göre ilgili eurobond ihracının 5 yıl vadede ve dolar cinsi yapılması bekleniyor.

Geçen hafta Semaye Piyasası Kurumu, Ziraat Bankası'nın 4 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onaylamıştı.