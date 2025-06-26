ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek ismi eylül veya ekim ayında açıklamayı düşündüğüne dair Wall Street Journal'da yer alan haberin ardından Euro'nun güç kazanmasıyla Euro/TL tarafında yeni rekor seviyeye ulaşıldı.

The Wall Street Journal'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Powell'ın yerine geçecek kişiyi erken açıklamayı değerlendirdiği belirtildi.

Bu haberin ardından dolarda satış baskısı artarken, Euro dolar karşısında 1,1717 seviyesine ulaşarak Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Euro'daki yükseliş iç piyasaya da yansıdı ve Euro/TL'de 46,71 ile yeni rekor seviye kaydedildi.

Euro/TL saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,55 yükselişle 46,65 seviyesinden işlem görüyor.

WSJ'nin iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yerine yeni isimler düşündüğü ve görev için seçtiği ismi erken açıklamayı planladığı iddia edildi.

The Wall Street Journal'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın, 11 ay daha görevde kalacak Powell'ın yerine geçecek kişiyi eylül ya da ekimde seçme ve ilan etmeyi değerlendirdiği belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, Trump'ın "Powell'a yönelik öfkesinin" Başkan'ın duyuruyu düşünülenden erken bir tarihte yapmasına neden olabileceğini söyledi.

Kaynaklar, Trump'ın Fed Başkanlığı için değerlendirdiği isimlerden bazılarının, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ve eski Fed Guvernörü Kevin Warsh olduğunu kaydetti.

Konuya ilişkin bilgi sahibi olan diğer kişiler ise Hazine Bakanı Scott Bessent'in Trump'a potansiyel bir aday olarak sunulduğunu söyledi. Kaynaklar tarafından aktarılan diğer isimler arasında eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da bulunuyor.