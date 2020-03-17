Zirveden serbest düşüş

17 Mart 2020

Şebnem TURHAN

Koronavirüsün para piyasalarındaki başdöndürücü etkisi sürüyor. Tüm küresel piyasalar gibi Borsa İstanbul da bu salgının etkisinde. Borsa İstanbul’un 22 Ocak’ta seansta ulaştığı tüm zamanların zirvesi 124 bin 536 puandan düne kadar düşüşü yüzde 28.9 oldu. Bugün de endeks ekside. Meksa Yatırım Stratejisti Zeynel Balcı’nın hazırladığı tabloya göre Borsa İstanbul’da zirveden bugüne geçen 39 günde en fazla değer kaybı yaşanılan hisse de yüzde 62 ile QNB Finansbank oldu. En fazla değer kazanan hisse ise yüzde 64 ile Gübre Fabrikaları oldu.

Fenerbahçe hisselerinde kayıp büyük

39 günde yüzde 60 değer kaybeden Dagi Yatırım, Salix Yatırım ve Smartiks Yazılım’ı yüzde 58’lik kayıp ile Doğan Burda hisseleri izledi. GSD Denizcilik hisselerindeki düşüş yüzde 56 oldu. Derimod, Aksu Enerji ve Fenerbahçe de yüzde 56 değer kaybı yaşayan hisseler arasında ilk 15 sıraya girdi. Do-Co, Fonet Bilgi Teknolojileri, İş Girişim, TGS Dış Ticaret yüzde 54 kayıpta. Pegasus hisselerinde ise 39 günlük düşüş yüzde 53 oldu.

Yüzde 50’nin üzerinde kayıp yaşayan hisseler arasında yüzde 52 ile Reysaş Lojistik, Metro Petrol, Derlüks Deri, Lider Faktoring ile Karsu Tekstil var. Ayen Enerji, Deniz GMYO, Gözde Girişim yüzde 51, Akfen GMYO, Yünsa, İttifak Holding, Bagfaş yüzde 50 düştü. Katmerciler Ekipman’da ise değer kaybı yüzde 49.

Koronavirüs kiti üreticisinden hızlı yükseliş

Yatırımcısını bu süreçte üzmeyen şirketler de yok değil. Bunların başında yüzde 64 kazanç sağlayan Gübre Fabrikaları geliyor. Oyak Yatırım yüzde 56, İnfo Yatırım yüzde 49, Niğbaş Niğde Beton yüzde 26 değer kazandı. Son günlerin en hızlı yükselişini yaşayan ve koronavirüs teşhisine yönelik tanı kiti üretimi yapan RTA Laboratuvarları yüzde 24 yükseldi. RTA Laboratuvarları bugün de yüzde 10 değer kazanmış durumda. Şirket 5 ülkeye ihracat yaparken 10 ülkeden de sipariş almış durumda. Nisan sonuna kadar da 2 milyon test siparişini teslim edecek. Seyitler Kimya 39 günde yüzde 19, Gedik Yatırım, Halk Sigorta, Anel Telekom yüzde 16 yükseldi. İş Yatırım yüzde 13, Penguen Gıda yüzde 11 değer kazanan hisselerden. Sodaş Sodyum, Ulusoy Elektrik ve Viking Kağıt’ta yükseliş yüzde 9. Şampiyonluk adayı Trabzonspor da bu 39 günü yüzde 6 yukarıda tamamladı.

En fazla düşen 15 hisse (%)

QNB Finansbank -62

Dagi Yatırım Holding -60

Salix Yatırım Holding -60

Smartiks Yazılım -60

Doğan Burda -58

GSD Denizcilik -56

Derimod -56

Aksu Enerji -56

Fenerbahçe Futbol -56

DO-CO -54

Fonet Bilgi Teknolojileri -54

İş Girişim -54

Kiler GMYO -54

TGS Dış Ticaret -54

Pegasus -53





En fazla yükselen 15 hisse (%)

Gübre Fabrik. 64

Oyak Yat. Ort. 56

Info Yatırım 49

Niğbaş Niğde Beton 26

RTA Laboratuvarları 24

Seyitler Kimya 19

Gedik Y. Men. Değ. 16

Halk Sigorta 16

Anel Telekom 16

İş Yat. Ort. 13

Penguen Gıda 11

Sodaş Sodyum Sanayii 9

Ulusoy Elektrik 9

Viking Kağıt 9

Trabzonspor 6