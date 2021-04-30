Zorlu Enerji, bedelli sermaye artırımına gidiyor

Zorlu Enerji, 2 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini bedelli olarak yüzde 25 artırımla 2,5 milyar TL’ye çıkarma kararı aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 kuruş nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan kullandırılması kararlaştırıldı.