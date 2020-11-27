Zorunlu karşılık hamlesi sonrası gerileyen dolar yeniden yükselişte

Yurt içi piyasalar, gece yarısı Resmi Gazete kararıyla açıklanan zorunlu karşılıklarda (ZK) artış ve sadeleştirme haberleriyle güne başladı. Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılık oranını, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya yükseltti. Bu sabah da zorunlu karşılıklarda sadeleştirme adımı da geldi. Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda kredi büyümesine göre farklılaşmayı kaldırırken, TL ve yabancı para ZK'ları da belirli vadelerde artırdı. TCMB'den yapılan açıklamada, adımın "fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için" yapıldığına dikkat çekildi.

Atılan bu adımlar sonrası güne Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kazandı. Kurlardaki düşüş yüzde 1'i geçerken dolar/TL 7,76; euro/TL ise 9,26'ya kadar çekildi.

Öğleden sonra kurlar gelen tepki alımlarıyla yeniden yükselirken saat 14:00 itibarıyla dolar/TL 7,7480'den; euro/TL ise 9,3575'ten işlem görüyor.

Haftanın son günü yurt içinde ekonomik güven endeksi verisi açıklandı. Veri, 6 aylık yükselişin ardından ilk kez düşüşe işaret etti. Kasım ayında 85,9 puan olarak açıklanan ekonomik güven endeksinde bir önceki aya göre düşüş yüzde 3,5 oldu.

İş dünyası görüşmeleri TÜSİAD'la başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün iş dünyası ile yapacağı görüşmeler bugün başladı. Her iki Bakan da TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

TVF Yönetim Kurulu toplanacak

Türkiye Varlık Fonu A.Ş.(TVF) Yönetim Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. Vahdettin Köşkündeki toplantı saat 17.00'de başlayacak. TVF Yönetim Kurulu en son 22 Ekim'de toplanmıştı.