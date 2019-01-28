Zorunlu karşılık kapsamındaki altın miktarı yüzde 40 azaldı

28 Ocak 2019

Bankaların zorunlu karşılık kapsamında Merkez Bankası'nda (TCMB) tuttukları altın miktarı 2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 azalışla 9.7 milyar dolar seviyesine geriledi. TCMB'de tutulan altın miktarı Ocak 2018'de 15.54 milyar dolar seviyesindeydi.

Bankacılar bu düşüşün, TCMB'nin geçen yıl özellikle Ağustos ayında TL'nin dolar karşısında tarihi düşük seviyeyi görmesi sonrası munzam karşılıklarda yaptığı değişikliklerin yanı sıra yabancı para kredi kullanımındaki azalıştan da kaynaklandığını belirtiyor.

TCMB, 7 Mayıs'ta zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürdü. Böylece yaklaşık 6.4 milyar TL likidite piyasadan çekilirken, yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçti.

TCMB 13 Ağustos'ta ise TL zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 250 baz puan, 1, 2 ve 3 yıla kadar vadeli yabancı para zorunlu karşılık oranlarını da 400 baz puan indirdi. TCMB bu değişiklikle yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolar karşılığı altın cinsinden likidite sağlanmış olacağını açıkladı.

Geçen yıl boyunca TL hem küresel gelişmeler de iç riskler nedeniyle baskı altında kalmış, dolar/TL 13 Ağustos'ta 7.24 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini görmüştü. TL görülen zirve itibariyle dolar karşısında yüzde 47.5 değer kaybederken, 2018'i yüzde 28 kayıp ile kapadı.

Kaynak: Reuters