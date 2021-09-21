Zorunlu karşılık nedir? Zorunlu karşılık oranları

Mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır.

Söz konusu oran TCMB tarafından kararlaştırılır. Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranını artırması daralmacı para politikasına, ZK oranını azaltması ise genişlemeci para politikasına işaret eder. Yani zorunlu karşılık oranı artırıldığında bankalar verdikleri kredileri geri çağırabilir. Bu durum piyasada para arzının azalmasına neden olur.

Zorunlu karşılık oranı düşürüldüğünde ise zorunlu karşılıkların bir kısmı kullanılabilir rezerv şekline dönüşür, bu da bankaların kredi tabanını artırır. Bankaların kredi tabanın genişlemesi de piyasada para arzının artmasını sağlar.

*15 Eylül 2021 itibariyle