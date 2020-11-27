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Zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılık oranını, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya yükseltti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında degişikliğe gitti. 

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. 

Yabancı para zorunlu karşılık oranı ise vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltildi.

Merkez Bankası'ndan bir hamle daha: Zorunlu karşılıklar sadeleştiMerkez Bankası'ndan bir hamle daha: Zorunlu karşılıklar sadeleştiFinans

 