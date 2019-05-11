Zorunlu karşılık tebliğinde değişiklik
Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Merkez Bankasınca zorunlu karşılıklarda yapılan değişikliğe ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında değişikliğe gidildi.
Tebliğin yeni hali;
Eski düzenleme;
Aynı Tebliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi de değiştirildi.
Yeni uygulama;
Eski düzenleme;
Söz konusu değişiklikler 3 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.