Zorunlu karşılıklarda değişiklik
Zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerde değişikliğe gidildi.
TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde değişikliğe gidildi.
Zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler bölümü kapsamında yapılan değişiklik şöyle:
"Mevduat/katılım fonu (3 Şubat 2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı:2007/1) kapsamındaki resmi kuruluşlar ile 7 Mart 2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamındaki kurumlardan kabul edilenler hariç)."
(a) bendi değişiklikten önce yalnızca "Mevduat/katılım fonu" şeklindeydi.
Söz konusu değişiklik 3 Mayıs 2019'da yürürlüğe girecek.