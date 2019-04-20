ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

Zorunlu karşılıklarda değişiklik

Zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerde değişikliğe gidildi.

Zorunlu karşılıklarda değişiklik
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde değişikliğe gidildi.

Zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler bölümü kapsamında yapılan değişiklik şöyle:

"Mevduat/katılım fonu (3 Şubat 2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı:2007/1) kapsamındaki resmi kuruluşlar ile 7 Mart 2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamındaki kurumlardan kabul edilenler hariç)."

(a) bendi değişiklikten önce yalnızca "Mevduat/katılım fonu" şeklindeydi. 

Söz konusu değişiklik 3 Mayıs 2019'da yürürlüğe girecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.