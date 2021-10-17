11 milyon 500 bin liralık Fenerbahçe Token yandı

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Ağustos ayında piyasaya sürülen ve yoğun talep gören Fenerbahçe Token'da ilk yakım gerçekleştirildi.

170 bin adet Fenerbahçe Token’ın yakımı yapıldı. 15 Ekim'de gerçekleştirilen yakım işleminin 11 milyon 500 bin liraya denk geldiği belirtildi.

Yakımın gerçekleştiği gün FB Token 70 liranın üzerini test ederken, bugün itibarıyla 66,50 lira seviyelerinde işlem görüyor. İlk işlem gününde 150 lirayı aşan ve ardından düşmeye başlayan FB Token, 60 lira bandına kadar gerilemişti.

Coinmarketcap verilerinde FB Token'ın dolaşımdaki arzı 2 milyon 180 bin olarak görülüyor. Yakılan miktar, toplam arzın yaklaşık yüzde 8,7'sine denk geliyor.

Yakım miktarının dağılımı ise resmi müsabaka sonuçlarına şöyle gerçekleşti:

Branş Yakım Miktarı Futbol 90.000 Erkek Basketbol 45.000 Kadın Basketbol 20.000 Erkek Voleybol 10.000 Kadın Voleybol 5.000 Toplam 190.000

Öte yandan Fenerbahçe Token ön satışında Seçenek 2’deki (kilitsiz) token’ların yatırma çekme işlemlerinin de başladığı bildirildi.

FB Token iki şekilde satışa sunulmuştu. 30 liradan alım yapanlar ilk günden itibaren piyasada işlem yapabiliyorken, 15 liradan alım yapanların 15 Mayıs 2022'yi beklemesi gerekiyor.

FB Token yakımı nasıl yapılıyor?

Fenerbahçe Token’ın maksimum arzı 190 milyon 700 adet olacak ve arzın tamamı 25 yıl içerisinde üretilecek. İlerleyen dönemlerde gerçekleşmesi planlanan yakım işlemleriyle birlikte nihai arz 100 milyon adede kadar düşecek.

FB Token, White Paper'ında yer alan bilgilere göre yakım planı şöyle:



Fenerbahçe Token White Paper'ında token yakımına ilişkin, "Token yakımı, bir tokenın bir miktarının geri döndürülemez bir adrese gönderilmesiyle dolaşımdan kaldırılması olarak tanımlanmaktadır. Dolaşımdan bir kez çıkarılan kripto varlıklar bir daha asla geri getirilemez. Bu kripto varlıkların yeniden kullanılmasının engellenmesi, dolaşımdan tamamen çıkarılabilmesi için “eater address” adı verilen özel kripto varlık adresleri mevcuttur. Özel anahtarları bilinmeyen bu adreslere, kripto varlıkların geri alınması için ulaşılamaz. Token yakma işlemleri akıllı kontratların fonksiyonel bir katkısıdır. Dolayısıyla yakım işlemleri sadece kripto varlıklar ile yapılabilir. Para piyasalarında benzer bir işlemin yapılabilmesi söz konusu değildir" ifadeleri yer alıyor.