1.1 milyon kullanıcısı olan Paribu, Paribu Card’ı piyasaya sunacak

Şubat 2017’de Yasin Oral ve Özgür Efe tarafından kurulan Paribu, son dört yıldır Türkiye’deki platform üzerinde yatırımcılara Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, Tether, Ontology, Chainlik ve Cardano gibi toplam 29 kripto para birimi alım satım imkanı sunuyor. Kripto paraları 11 ana kategoriye göre değerlendirip ortaya çıkan ağırlıklı derecelendirme notuna göre platformunda listeleyen şirket, platforma dahil etmeden önce önce kripto paraların dolaşımdaki, toplam ve maksimum arzı, global işlem hacmi, aylık ve yıllık fiyat performansını inceliyor.

Paribu’nun Türkiye’de 2021 başı itibariyle toplam 1,1 milyon kullanıcısı bulunuyor. 2021 yılında meyvesini almayı hedefl ediği yatırımlar üzerinde çalışan şirket, yakın zamanda Paribu Card’ları kullanıcılarına teslim etmeye başlayacak. Öte yandan Paribu, kripto para birimlerinin altında yatan teknoloji olan blok zinciri ile ilgili çalışmalara da devam ediyor. Paribu ortak kurucusu Yasin Oral, “2021, geleneksel finans ve yeni nesil finansı buluşturduğumuz, ülkemizin ekonomik gelişimine önemli katkılar sunmaya devam edeceğimiz bir yıl olacak” diyor.

Dünyanın aksine Türkiye’de ilgi artmaya devam etti

Dünya genelinde 2020 sonu itibariyle mevcut cüzdan sayısının 770 milyonun üzerine çıktığını belirten Oral, bunların 33 milyon adedinde az ya da çok bakiye görüldüğüne dikkat çekiyor. Oral, Türkiye’de kripto paralara ilginin 2020 başlarında artmaya başladığını ve pandemiyle birlikte kullanıcı adetleri ve hacimlerinde dünyayla paralel şekilde Türkiye’de de yükseldiğini belirtti. Buna rağmen pandemi sürecinin sonraki aylarında dünya genelinde hacim ve adetlerde düşüş yaşanan aylar dahil olmak üzere Türkiye’de istatistiklerin farklı olduğunu vurgulayan Oral, “2021’in başlamasıyla birlikte geçtiğimiz yıl gözlemlediğimiz ilginin pandemi etkisinin çok ötesinde gerçekleştiğini söyleyebiliyoruz” dedi. Bitcoin dünyaya paralel olarak Türkiye’de de en popüler kripto para birimi olarak işlem görmeye devam ederken, Oral’a göre Türkiye’de Bitcoin dışında Ethereum, Ripple, Waves, Link, Chiliz’in de yüksek oranda ilgi görüyor.

Kurumsal yatırımcı ilgisi sürecek

Kripto para birimleri piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak geçen yıl bireysel yatırımcıların yanında dünya genelinde kurumsal yatırımcıların da sektöre yönelik ilgisinin arttığını söyleyen Oral, 2021’de de bu eğilim devam ettiğini ve edeceğini öngörüyor. “Türkiye’de kurumsal ilginin her geçen gün arttığını görüyoruz, bunu kullanıcılarımızdan, yeni gelen üyelik başvurularımızdan ve işbirliği görüşmelerimizden anlamak mümkün” dedi. Buna rağmen, regülasyon eksikliği ve mevcut riskler gibi çeşitli sebepler yüzünden Türkiye’de kurumsal yatırımcılar Avrupa ve ABD’deki kadar cesur adımlar atmıyor. Oral, 2020 yılında dünya genelinde lokomotifin kurumsal yatırım olduğunu, Türkiye’de ise hala bireysel yatırımcının sektörün lokomotifi olduğunu belirtiyor.

Yasal düzenlemeler sektör için olumlu olacak

“Bugüne kadar dünyada örneklerini gördüğümüz kısıtlamaların hiçbir etkisi gözlemlenmedi” diyen Oral, aksine kısıtlamaya gidilen ülkelerde ilginin daha da çok arttığını belirtti. Oral, kripto para birimlerine yönelik kısıtlayıcı önlem ve yasaklar uygulayan özellikle Hindistan ve Çin gibi nüfus ve ekonomik etkinliği yüksek ülkelerin, bu hatalardan ders çıkararak destekleyici politikalar geliştirdiğini söyledi. Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) kendi dijital para birimini oluşturma çalışmaları bu politikalara örnek olarak gösterilebilir.

Yasal düzenlemelerin özellikle

Türk kurumsal yatırımcı ilgisinde oldukça belirleyici olacağına inandığını söyleyen Oral, kripto paralara yönelik yasa ve yönergelerin sektör ve yatırımcı için de olumlu etkiler yaratmasının beklendiğini belirtti. Uygulanacak regülasyonların kullanıcının platform seçimi yaparken dikkat edeceği özelliklerle ilgili hassasiyeti artıracağını ve rekabette de avantaj sağlayan unsurların yatırımlara dönüşeceğini vurgulayan Oral, bunun da hem sektör hem de kullanıcı için faydalı bir durum olacağını söyledi.

Öte yandan Oral, ekonomik şartların bir sonucu olarak ABD’deki düzenlemelerin dünyanın geri kalanı üzerinde mutlaka etkisi olduğunu belirtti. “Ekonomik olarak yoğun bir ilişki içerisinde bulunulan Avrupa’nın da aynı zamanda müktesebatlarıyla da doğrudan etkileşim içerisinde bulunduğumuz bir bölge, bu nedenle Avrupa ve ABD’deki her gelişmeyi çok yakından takip ediyoruz” diyen Oral, söz konusu ülke otoritelerinin bireysel yatırımcı için platform seçimlerinde kullandıkları karar setleri açısından düzenlemelerin kuşkusuz faydalı olacağını belirtti. Oral’a göre, kurumsal düzeyde ise dünyanın aksine Türkiye’de kurumsal ilginin daha mütevazi kalmasında henüz yasal düzenlemenin olmamasının etkisi büyük. Yasal düzenleme olduğu takdirde, pek çok büyük kurumun bu konuda cesur davranacağına inandığını belirten Oral, böylece ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak yeni bir dönemin başlamasını umduğunu söyledi.

TÜRKLER ALTCOIN'LERİ TERCİH EDİYOR

Türkiye ve dünyadaki kripto para yatırımcıları arasında ciddi bir fark bulunmadığını belirten Oral, “İletişimde sınırların kalktığı, etkileşimin küreselleştiği bir zamanda özellikle de herhangi bir gelişmenin dünyanın her yerinde aynı anda fiyatlandığı bir piyasada Türk yatırımcının, diğer ülkelerdeki yatırımcıdan çok net ayrıldığını söyleyemiyoruz” dedi. Oral, küresel piyasalarda uzun ve kısa vadeli yatırımcı etkinliklerinin yarattığı dengelerin Türkiye’deki kullanıcılar için de geçerli olduğunu söyledi. Öte yandan, Oral yatırımlarında kısa vadeli yaklaşım sergileyen Türk kullanıcıların, yurt dışındaki yatırımcılardan farklı olarak daha yüksek oranda altcoinleri tercih etmesinin, temel bir fark olarak tanımlanabileceğini belirtiyor. Oral’a göre, yurt dışındaki kaldıraçlı işlemlerin bu farkın oluşmasında önemli bir katkısı olabilir.

TÜRK HALKININ %0,7’Sİ KRİPTO PARAYLA İLGİLİ

Paribu’nun 2020’nin ilk yarısında Akademetre ile gerçekleştirdiği algı araştırmasında Türk halkının yüzde 0,7’sinin kripto para birimleriyle ilgilendiği görülmüştü. Ülkenin genç, dinamik ve büyük bir nüfusa sahip olmasına paralel olarak söz konusu ilginin geçen yılın ikinci yarısında daha da yüksek düzeylere ulaştığını belirten Oral, Türkiye’de hala büyük bir potansiyel bulunduğunu söylüyor. Oral “Bu nedenle önümüzdeki yıllarda Türk yatırımcının ilgisinin daha da artacağını öngörüyoruz. Özellikle kurumsal kanatta, bireysel yatırımcı kadar bir ilgi artışı olması, sektörü çok daha güçlü noktalara taşıyacak” öngörüsünde bulundu.