2026’da kripto piyasasını neler bekliyor? Uzman isim üç kritik unsura dikkat çekti

Bitcoin odaklı girişim sermayesi Stillmark'ın yönetici ortağı Alyse Killeen, 2025’i kripto tarihinin en kritik yıllarından biri olarak tanımladı. Ancak bunun nedeni fiyat artışları değil; politika, ürün gelişimi ve kurumsal adaptasyonda kaydedilen büyük ilerleme...

Bloomberg Technology kanalına açıklamalarda bulunan Killeen, Bitcoin’in finans sisteminin dışında görülen bir varlık olmaktan çıkıp, ana akım finans yapısının içine entegre edilen bir unsur haline geldiğini vurguladı. 2026’nın ise, bu temelin üzerine inşa edilecek genişleme yılı olacağını söyledi.

Piyasaya güven veren hamle

Killeen’e göre kripto piyasası için asıl güç, regülasyonların netleşmesiyle gelecek. Özellikle ABD’de politika yapıcıların Bitcoin’i finans sisteminin bir parçası olarak tanımaya başlaması, piyasaya güven veriyor.

Emtia olarak tanımlanacak

ABD’de kripto varlıkların hukuki tanımı ve düzenlenme çerçevesini netleştirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı Clarity Act'in ve ek düzenlemelerin geçmesi halinde; Bitcoin ve benzeri merkeziyetsiz varlıklar emtia olarak tanımlanacak, düzenleyici otorite olarak Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) devreye girecek. Bu netlik, kurumsal yatırımın hızlanmasına zemin hazırlayacak.

Killeen bu sürecin hem finansal yenilik hem de ürün çeşitliliği açısından ABD’yi lider konumda tutacağını savundu. Portföylerinde yalnızca Bitcoin değil, onun etrafında gelişen enerji ve altyapı projelerinin de yer aldığını belirtti.

Bitcoin madenciliği ile stratejik ortaklık

2025 boyunca, yapay zekâ sistemlerinin artan enerji ihtiyacı Bitcoin madenciliği ile stratejik bir ortaklık potansiyeli oluşturdu.

Büyük teknoloji şirketlerinin enerji geliştirme çalışmalarında Bitcoin madencileriyle iş birliğine gitmesi; enerji verimliliği, hızlı altyapı kurulumu, yenilenebilir enerji entegrasyonu gibi alanlarda iki sektörün birlikte büyümesine kapı açacak.

Finans sistemindeki rolü daha da güçlenecek

Alyse Killeen’in değerlendirmesine göre; 2025 altyapı, kurumsal kabul ve politika zemini oluşturdu. 2026, yaygın kullanım ve inovasyon yılı olabilir.

Bitcoin ekosistemi; enerji, yapay zeka ve finans arasında yeni köprüler kuracak. Kripto piyasası belirsizlikten yapısal olgunluğa geçerken, Bitcoin’in finans sistemindeki rolü daha da güçlenecek.