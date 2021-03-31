4 günde 2.8 milyar dolar kripto para işlemi yapıldı

TL'nin son dönemdeki sert değer kaybı, kripto para işlemlerinde artışa neden olurken, yatırımcılar hem bitcoindeki yükselişten kazanım elde etmeyi hem de enflasyona karşı tasarruf sağlamayı umuyor. TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ayın başlarında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden almasından bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.

ABD'li araştırma kurumu Chainalysis'in verilerine göre, şubat başı ile 24 Mart arasındaki kripto para işlem hacimleri, Ağbal'ın görevden alındığı hafta sonunda ani yükselişle 218 milyar TL'yi (26 milyar dolar) gördü. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 7 milyar doların üzerindeydi.

Bu artış, Bitcoin’in tüm zamanların zirvesi olan 62,000 doların hemen altını görmesinin etkisiyle büyük yatırımcı ve şirketlerin yükselen varlığı kucaklaması ve kripto paraya artan küresel ilgiden de kaynaklanıyor.

Kripto para borsası BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, ocak-mart ayları arasında BtcTurk'e 1 milyondan fazla yeni kullanıcı katıldığını söyledi. Güneri'nin verdiği bilgiye göre bu rakam geçen senenin tamamı için 750,000 yeni kullanıcı seviyesindeydi.

Stabil coin alımında rekor

Chainalysis verilerine göre sadece 20-24 Mart arasında, 23 milyar lira (2.8 milyar dolar) değerinde kripto para işlemi yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar değerinde kripto para işlemi yapılmıştı. Analistler, yatırımcıların, döviz piyasaları yeniden açıldığında kripto para birimlerini dolara dönüştürmeden önce Ağbal'ın görevden alındığı cumartesi günü bitcoindeki oynaklıktan kaçınmak için tasarlanmış stabilcoin satın aldıklarını söyledi. Verilere göre, büyük bir stabilcoin olan Tether'in işlem hacmi, bir önceki yıl 39 milyon liraya kıyasla 20-21 Mart hafta sonunda 2.2 milyar liraya (265 milyon dolar) ulaştı. Kripto Teknik web sitesinin kurucusu ve analistlerinden Altuğ İşler, "Kripto borsaları 7/24 açık. O hafta sonu birçok kişi pazartesi gününe hazırlanmak için Tether satın aldı" dedi.