5 haftalık satış dalgası sürüyor: Kripto fonlarından 4 milyar dolarlık çıkış!

Kripto para yatırım fonlarında satış baskısı hız kesmiyor. CoinShares’in haftalık raporuna göre dijital varlık yatırım ürünleri son bir haftada 288 milyon dolar net çıkış yaşadı. Böylece son beş haftadaki toplam fon çıkışı 4 milyar dolara yükseldi.

Temmuz 2025’ten bu yana en düşük seviye

Rapora göre yatırımcı duyarlılığı zayıf kalmaya devam ediyor. Art arda beşinci haftada da fonlardan para çıkışı yaşanması, piyasadaki temkinli havanın sürdüğüne işaret ediyor.

Aynı dönemde kripto borsa yatırım ürünlerindeki işlem hacmi de belirgin şekilde geriledi. Toplam işlem hacmi 17 milyar dolara düşerek Temmuz 2025’ten bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD satıyor, Avrupa alıyor

Bölgesel veriler yatırımcı davranışında net bir ayrışma olduğunu ortaya koydu. ABD, 347 milyon dolarlık çıkışla satış tarafında başı çekerken, Avrupa ve Kanada’da toplam 59 milyon dolarlık sınırlı giriş kaydedildi.

İsviçre 19,5 milyon dolarla en fazla girişin görüldüğü ülke olurken, Kanada 16,8 milyon dolar, Almanya ise 16,2 milyon dolarlık fon girişiyle dikkat çekti. Avrupa tarafında bazı yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdiği yorumları yapılıyor.

Bitcoin çıkışların merkezinde

Toplam 288 milyon dolarlık haftalık çıkışın büyük bölümü Bitcoin kaynaklı oldu. Bitcoin fonlarından 215 milyon dolar çekildi ve bu kalem en yüksek çıkışı temsil etti.

Buna karşılık short-bitcoin ürünlerine 5,5 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Bu durum, bazı yatırımcıların fiyatlarda yeni düşüş beklentisiyle pozisyon aldığını gösteriyor.

Ethereum ve altcoinlerde geri çekilme

Ethereum fonlarından 36,5 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, çoklu varlık ürünlerinde 32,5 milyon dolar ve Tron’da 18,9 milyon dolar geri çekilme görüldü.

Altcoin tarafında ise sınırlı girişler kaydedildi. XRP’ye 3,5 milyon dolar, Solana’ya 3,3 milyon dolar ve Chainlink’e 1,2 milyon dolarlık fon girişi oldu. Ancak bu alımlar genel satış baskısını dengelemeye yetmedi.

Yönetilen varlık büyüklüğü hâlâ yüksek

Tüm satışlara rağmen kripto yatırım ürünlerindeki toplam yönetilen varlık büyüklüğü 130,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu da kurumsal yatırımcı ilgisinin tamamen kaybolmadığını gösteriyor.

Uzmanlara göre, küresel makro belirsizlikler ve risk iştahındaki zayıflama devam ettiği sürece kripto fonlarındaki dalgalı seyir sürebilir. Ancak uzun vadeli kurumsal pozisyonların korunması, piyasa için önemli bir destek unsuru olmaya devam ediyor.