600 milyon dolarlık kripto para hırsızlığında korsanlar parayı iade etti

Salı günkü soygundan önce adı pek duyulmamış olan Poly Network platformu, Twitter'dan yaptığı açıklamada soygunu gerçekleştirdikten sonra parayı iade eden bilgisayar korsanlarını "beyaz şapkalı" olarak niteledi.

Bu terim, genellikle kişi ve kuruluşların sistemlerindeki siber saldırıya açık noktaları ifşa etmeyi amaçlayan ahlaklı ve iyi niyetli bilgisayar korsanları için kullanılıyor.

İstemcilerin doğrudan (peer-to-peer) kripto para işlemleri yapmalarını sağlayan Poly Network, kripto paraların kendisi ve bilgisayar korsanı tarafından kontrol edilen çoklu imzalı bir dijital cüzdana aktarıldığını belirtti.

Poly Network, iade edilmeyen tek dijital paranın hafta başında kripto para şirketi Tether tarafından dondurulan 33 milyon dolar değerindeki tether kripto paraları olduğunu açıkladı.

Kripto izleme şirketi Elliptic'in kurucusu Tom Robinson'un Twitter'dan paylaştığı dijital yazışmalara göre, siber soygunu gerçekleştirdiğini iddia eden kişi, çalınan varlıkları iade etmesi koşuluyla Poly Network'ün kendisine 500,000 dolar ve adli muafiyet teklif ettiğini açıkladı.

Bilgisayar korsanlarının kripto paraların bir kısmını Çarşamba günü iade etmeye başlamalarının ardından, bazı Blockchain analistleri siber korsanların bu büyüklükteki bir parayı aklamakta zorlandıklarını iddia etmişlerdi.

Bilgisayar korsanları Çarşamba gecesi gönderdikleri dijital mesajlarda, saldırıyı "eğlence" için yaptıklarını ve başkaları kötüye kullanmadan önce "saldırıya açık (noktaları) ifşa etmek" istediklerini belirterek, planlarının "daima" kripto paraları iade etmek olduğunu ifade ettiler.