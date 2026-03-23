67 bin doların altına sarktı: Bitcoin için kritik 48 saat

Kripto para piyasası 2026’ya dalgalı bir başlangıç yaparken, Bitcoin fiyatı yaklaşık 67 bin 900 dolar seviyesine gerileyerek son günlerde ciddi satış baskısı altında kaldı.

Küresel belirsizlikler, teknik kırılımlar ve yüksek kaldıraçlı işlemlerin ani çözülmesi piyasada sert hareketlere neden oldu. Son 24 saat içinde toplamda 335 milyon dolarlık tasfiye yaşanırken, bunun büyük kısmını “long” pozisyonların oluşturması dikkat çekti. Analistler, önümüzdeki 48 saatin Bitcoin’in yılın geri kalanı için yönünü belirleyebileceğini ifade ediyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı piyasayı tetikledi

Piyasadaki sert düşüşün en önemli tetikleyicisi Orta Doğu’da yükselen tansiyon oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın 22 Mart’ta İran’a yönelik enerji altyapılarını hedef alabileceğine dair 48 saatlik ültimatomu, küresel risk iştahını hızla düşürdü. Bu gelişme, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasına yol açtı.

Bitcoin sıklıkla “dijital altın” olarak tanımlansa da mevcut fiyat hareketleri, onun daha çok teknoloji hisseleri gibi davrandığını gösteriyor. Özellikle S&P 500 endeksinin de önemli teknik seviyelerin altına gerilemesi, Bitcoin ile geleneksel riskli varlıklar arasındaki korelasyonu güçlendirdi.

365 günlük ortalama aşağı geçildi

Teknik açıdan bakıldığında Bitcoin kritik bir eşiği kaybetmiş durumda. Fiyat, Mart 2022’den bu yana ilk kez 365 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Bu kırılım, algoritmik işlem yapan büyük yatırımcıların otomatik satışlarını tetikleyerek düşüşü hızlandırdı.

Kritik destek ve direnç seviyeleri

Analistlere göre kısa vadede belirleyici olacak seviyeler netleşmiş durumda:

🪙 Destek: 67 bin 685 dolar seviyesi. Bu seviyenin kırılması halinde 65 bin 428 dolara kadar geri çekilme ihtimali artıyor.

🪙 Direnç: 69 bin 271 dolar. Bu seviyenin yeniden aşılması, düşüş trendinin zayıfladığına işaret edebilir.

Gözler Orta Doğu'da

Kısa vadede piyasanın yönü büyük ölçüde jeopolitik gelişmelere bağlı olacak. Eğer gerilim tırmanmazsa Bitcoin’in yeniden 70 bin dolar seviyesine doğru tepki yükselişi yapması bekleniyor. Ancak Orta Doğu'da yüksek dozlu bir askeri müdahale, teknik desteklerin hızla kırılmasına ve fiyatın 50 bin dolar seviyelerine kadar gerilemesine yol açabilir.