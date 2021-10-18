8 yıl sonra mutlu son: Bitcoin'de tarihi gün belli oldu

Kripto para yatırımcılarının yıllardır beklediği Bitcoin ETF'inin yarın işlem görmeye başlayacağı bildirildi. Böylece yatırımcılar kripto para almadan Bitcoin'de pozisyon alabilecek.

New York Times'ın haberine göre, ProShares'in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonu yarın New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başlayacak.

ProShares'in Bitcoin borsaya yatırım fonunun işleme açılması, sektör için çok önemli bir kilometre taşı olacak. Bu borsa yatırım fonu, yatırımcılara doğrudan kripto para satın almadan Bitcoin'de pozisyon alma imkanı verecek.

Kripto girişimcileri ve geleneksel finans şirketleri ABD'de Bitcoin Borsa Yatırım Fonu işleme açmak için izin almaya yıllardan bu yana çalışıyorlardı.

40 başvuru daha onay bekliyor

SEC, ProShares Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'na geçtiğimiz hafta onay verdi. 40 kadar kripto para borsa yatırım fonu hala onay bekliyor.

Öte yandan bir süredir SEC'ten beklenen Bitcoin ETF onayına ilişkin pozitif gelişmelerin etkisiyle Bitcoin, cuma günü 6 ay sonra ilk kez 60 bin doları aşmıştı.

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, bugün hafif satılıcı bir seyir izliyor. Bitcoin yüzde 0,5 düşüşle 60 bin 880 dolar civarında alıcı buluyor.

İlk başvuru 2013'te yapıldı

Bitcoin ETF’i oluşturmak için ilk adım 2013 yılında atılmıştı. Başvuru, Facebook Inc.’ye kendi fikirlerini çaldığı iddiası ile açtıkları dava ile tanınan ikiz kardeşler Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından yapılmıştı. SEC, dolandırıcılık ve manipülasyon endişelerini işaret ederek başvuruları reddetmişti.

6,7 trilyon dolar büyüklüğündeki ETF sektörü, yaklaşık 10 yıldır Bitcoin ETF başvurularının onaylanması için kampanya yürütüyordu.