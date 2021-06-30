AB Grup'tan 4 milyon dolarlık kripto borsası yatırımı

Kripto para borsası ABStocks, AB Grup Holding’in 4 milyon dolarlık yatırımı ile hayata geçti.

Şirketten yapılan açıklamada, Türk yazılımcılar tarafından iki yılda geliştirilen ABStocks'un 'güvenli ve kullanıcı dostu' mottosu ile yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, kripto para borsasının saniyede 1 milyon işlem yapabilme kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Ayrıca, 'stop loss' ve soğuk cüzdan gibi uygulamaların da yer alacağı ifade edildi.

"Avrupa ve Amerika'ya açılmayı planlıyoruz"

ABStocks Yatırımcısı ve AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, bu alana bugüne kadar 4 milyon dolardan fazla yatırım yaptıklarını belirterek, "Sektörün düzene girmesini, daha da önemlisi Türkiye'nin bu alanda güçlü ve güven veren bir ülke olmasını istiyoruz. Dört ülkede 2 milyar euroluk yatırımımız var. Yakın bir süreç içerisinde AB Grup Holding'in de gücünü kullanarak Avrupa ve Amerika'ya açılmayı planlıyoruz." dedi.

Türkiye’nin ilk kez bir holding güvencesinde üretilen ve ABStocks’un kendi kripto varlığı olan ABGCoin’i de hayata geçirdiklerini ifade eden Bayrak, “ABStocks’da şu anda sadece ABGCoin işlem görüyor. Bitcoin dahil bütün altcoinler de yakında listeleniyor olacak. Temel mottomuz toplumu yanıltan, manipüle eden, onları zarara sokabilecek tüm altcoinlerden uzak durmak. Bu altcoinleri listelemeyeceğiz. Yazılımcı ve test uzmanlarının onayından geçmeden listeleme yapmayacağız" ifadelerini kullandı.