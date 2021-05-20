ABD, 10 bin dolar üstü kripto para transferine raporlama şartı getirdi

ABD Hazine Bakanlığı, kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendirecek bir karara imza atarak, 10 bin doları aşan kripto para transferlerinin gelir idaresi alınında faaliyet gösteren İç Gelir Servisi IRS'ye rapor edilmesi şartını getirdi.

Hazine Bakanlığı yeni yayınlanan vergi uygulama önerileriyle ilgili bir raporda piyasa değeri 2 trilyon dolara çıkan kripto paraların endişe oluşturduğu aktarıldı.

'Yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırıyor' vurgusu

Kripto para birimlerinin vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere genel olarak yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırarak önemli bir tespit sorunu oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, işletme gelirinin nispeten küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen kripto para işlemlerinin gelecek 10 yılda öneminin artmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Raporda, nakit işlemlerde olduğu gibi işletmelere gönderilen ve adil piyasa değeri 10 bin dolardan fazla olan kripto varlıkların bildirilmesi önerisi yer aldı.

IRS, 2020 yılında sanal para birimi işlemlerine daha fazla görünürlük kazandırmak amacıyla raporlama formu olan Form 1040'a, kripto para birimi hakkında bir satır eklemişti.

Joe Biden yönetimi ayrıca bankaları vergi ödeme uyumluluğunu artırmaya yardımcı olmak için hesap akışları hakkında rapor vermeye çağırdı.

Siber korsanlara 5 milyon dolarlık kripto para ödendi iddiası

Öte yandan Amerika'nın en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline'a düzenlenen siber saldırıdan sonra korsanlara 5 milyon dolar karşılığı kripto para verildiği iddia edildi.

Ödemenin kripto para ile yapıldığını ileri süren kaynaklar, şirketin Doğu Avrupalı ​​bilgisayar korsanlarına saldırıdan saatler sonra para transferini gerçekleştirdiğini öne sürdü.