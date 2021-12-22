ABD'de kredi birlikleri kripto varlık onayı istiyor

Ulusal Kredi Birlikleri İdaresi (NCUA) mevduatları federal sigorta altındaki kredi birliklerinin üyelerine belirli şartlar altında dijital varlık, alma, satma ve tutma imkanı vermeleri için kripto hizmet sağlayıcılar ile işbirliği yapmalarını öngören bir mektup yayınladı.

NCUA'nın ödemeler ve siber güvenlikten sorulu yöneticilerinde Lance Noggle yaptığı açıklamada, kredi birliklerinin er ya da geç kripto varlık ürün ve hizetlerini bankaların yaptıkları şekilde üyelerine sunabilir olacaklarını ifade etti.

ABD'de ulusal bankaları regüle eden OCC, bankaların kriptoparalar için sağlama hizmeti vermelerine 2020 yılı Temmuz ayında yeşil ışık yakmıştı.

Noggle, bankalara tanınan hakların kredi birliklerine verilmemesi halinde müşterilerini bankalara kaptırma riskleri olduğunu vurguladı.