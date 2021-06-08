ABD'de kripto parayla en büyük emlak satışı gerçekleşti

Florida'daki Antonio Citterio'nun 12 katlı Arte Surfside binasının dokuzuncu katındaki 5 bin 67 metrekarelik çatı katı, emlakçının kripto para kabul edeceğini açıklamasından kısa bir süre sonra satıldı. Independent'ın haberine göre, tarihe geçen anlaşmaya konu olan çatı katı, 4 yatak odası, 4 banyo içeriyor ve muhteşem okyanus manzaralı 3 bin metrekarelik bir terasa sahip. Ayrıca Arte Surfside, kapalı ve açık yüzme havuzları, bir spor salonu ve yoga stüdyosunun yanı sıra bir sauna, bir buhar odası ve "sahilde meditasyon göleti" içeriyor.

Süper lüks rezidansta ayrıca çocuklar için bir oyun odası, sıcaklık kontrollü park yerleri ve yiyecek-içecek hizmeti sunan bir mutfağa ek olarak bir de çatı katı tenis kortu bulunuyor.

Alıcının ismi açıklanmıyor

Kripto para ile yapılan alışveriş, gizlilik anlaşmaları nedeniyle sır gibi saklandı. Ödemenin hangi kripto para ile yapıldığı açıklanmadı. Öte yandan ödeme işleminin 10 günden kısa sürdüğü biliniyor.

Bitcoin'le 2014'te bunun gibi büyük anlaşmalar yapılmış olsa da son satış, aracı kurumlar arasında, kripto para işlemlerinin desteklenmesine yönelik ilginin giderek arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Londra'da One Hyde Park'ta bulunan şehrin en pahalı mülkü, 175 milyon sterlinlik çatı katı dairesinin kripto parayla satın alınabileceğini ve bunun dünyada bilinen en büyük kripto gayrimenkul anlaşması olma potansiyeli taşıdığını duyurmuştu.

'Kripto para işlemleri için güçlü bir talep var'

Arte'nin ortak geliştiricilerinden Alex Sapir, Forbes'a, "Her iki taraf için de sorunsuz ve güvenli olan kripto para işlemleri için güçlü bir bastırılmış talep var ve Arte'deki anlaşma bunun en iyi örneği" dedi.

Sapir, “Kripto para birimi işlemlerine olanak tanıma yetimizi açıkladıktan hemen sonra nitelikli alıcılardan aldığımız çağrı miktarı bizi şaşırttı. Gerçek dünyadaki kripto işlemleri henüz ana akıma tam olarak girmedi, bu nedenle dünya genelinden, önde gelen mülk sahiplerinin yeni işlem fırsatları açıldığında dikkat kesildiği açık” diye konuştu.