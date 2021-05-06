“ABD'de yüzlerce banka müşterilerine Bitcoin yatırımı hizmeti vermeye başlayacak”

New York merkezli Stone Ridge Asset Management'ın Bitcoin yatırımları alanındaki iştiraki New York Dijitalk Yatırım Grubu (NYDIG) ABD'de bu yıl içinde yüzlerce bankanın müşterilerin Bitcoin alım, satım ve saklama hizmeti vermeye başlamalarını beklediklerini duyurdu.



Fidelity National Information Services (FIS) ile yaptıkları işbirliğine işaret eden NYDIG, bu işbirliği ile önümüzdeki aylarda ABD bankalarının müşterilernine Bitcoin hizmeti vermelerini sağlacaklarını vurguladı.



NYDIG CEO'su Patrick Sells yaptığı açıklamada, FIS ile ortaya koydukları programa hali hazırda yüzlerce bankanın kayıt olduğunu, ülkenin bazı büyük bankaları ile de Bitcoin hizmetleri sunma konusunda görüşmekte olduklarını ifade etti.



Sells, programa kaşıt olan bankaların küçük bankalar olduğunu belirtirken, bankaların isimlerini vermedi.