ABD'den kripto para borsasına yaptırım

Amerika'nın başı hacker'larla dertte. Hazine Bakanlığı fidye yazılımcılarına karşı mücadele ediyor. Bakanlık, fidye yazılım saldırılarına karşı önlemlerin arttırıldığını belirtti. Bu yönde ilk kez bir kripto para borsasına yaptırım kararı alındı.

Bu kararla ABD hükümetinin fidye yazılım saldırılarına yönelik stratejisini ilerlettiği belirtildi, bu saldırıların ölçeğinin, karmaşıklığının ve sıklığının arttığı, dünya çapında hükümetleri, bireyleri ve özel şirketleri mağdur ettiği kaydedildi.

ABD'de 2020'de fidye yazılımı saldırıları sonucu yapılan ödemeler 400 milyon doların üzerine çıktı.

Bu ödemelerin siber saldırıların neden olduğu ekonomik zararın sadece bir kısmını oluşturduğu, bazı sanal para borsalarının bu ekosistemin kritik bir unsuru olduğu vurgulandı.

Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) fidye yazılımı aktörleri için finansal işlemleri kolaylaştırmada rol oynadığı iddia edilen Suex kripto para borsası yaptırım listesine alındı.

Suex'in en az 8 fidye yazılımı saldırısında işlemleri kolaylaştırdığına işaret edilen açıklamada, bilinen işlem geçmişinin yüzde 40'ından fazlasının yasadışı aktörlerle ilişkili olduğu kaydedildi. Suex'in ABD'li kuruluşlarla işlem yapmasının yasaklanacağı belirtildi.



