AB'den bir ilk: Blok zincir üzerinden sendikasyon kredisi

Deniz KILINÇ

EIB, birden fazla banka aracılığıyla blok zincir üzerinde ihraç ettiği dünyanın ilk sendikasyonlu “dijital” tahvilleriyle 100 milyon Euro (121 milyon dolar) fon topladı. EIB’in fonlama yetkilisi Richard Teichmeister’a göre dijital defter teknolojisi, zaman ve para tasarrufu gibi piyasa katılımcılarının göz ardı edemeyeceği faydalar sağlıyor.

Daha önce genelde yatırım bankalarının aralarında olduğu yüklenicilerden oluşan bir borç sendikası üzerinden sendikasyon (tahvil) kredisi sunulurken, birkaç gün önce gerçekleşen işlemde, EIB tahvilleri bir grup banka üzerinden ihraç etti. Tahviller, ihraççılardan bağımsız ve 10’dan az yatırımcı tarafından satın alındı.

Fransa Merkez Bankası’ndan işleme özel dijital para

EIB, işlem kapsamında Bitcoin blok zincirinden sonra en popüler blok zincir olan Ethereum ağında kayıtlı tahvil tokenları ihraç etti. Yatırımcılar, bu tokenları fiat para ile satın alırken, ihraççı taraf düzenleyicilerle işlemi tamamlamak için Fransa Merkez Bankası’nın dijital parasını kullandı. Fransa Merkez Bankası’nın bu işleme özel çıkardığı dijital paraya, Euro karşısında 1:1 olarak değer biçilirken, ana paranın yatırımcılara fiat para olarak ödeneceği belirtildi. Tahvillerin satışını Goldman Sachs, Banco Santander ve Societe Generale üstlendi. İhraççılar arasında yer alan Dünya Bankası, Çin İnşaat Bankası, JPMorgan Chase ve Kanada Merkez Bankası, son yıllarda borç sermayesi piyasalarında blok zincir kullansa da şimdiye kadar bu işlemler sınırlıydı.

Tahvilin ‘token’laştırılması ezber bozan bir gelişme

İhraç katılımcılarından Frankfurt merkezli Union Investment yetkilisi Christoph Hock blok zinciri teknolojisi ve tahvillerin ‘token’laştırılmasının sektör için “ezber bozan” bir gelişme olarak tanımlıyor. EIB fonlama yetkilisi Richard Teichmeister, söz konusu işlemi internetin ortaya çıkmasının ardından gönderilen ilk e-postaya benzeterek, blok zincirini “devrimsel bir teknoloji” olarak tanımladı. Teichmeister’a göre blok zinciri kullanımındaki artış ise henüz sadece bir başlangıç. Örneğin bankalar, sendikasyon departmanlarının siparişleri eşleştirdiği ve kopyaları sildiği mutabakata sürecinde oldukça zaman harcarken, blok zincir bu süreci ortadan kaldırıyor. EIB sermaye piyasaları yetkilisi Xavier Leroy blok zincirle “tek bir kaynak olduğunu ve herkesin her şeyi görebileceğini” söylüyor.

Ether’den yeni rekor

EIB’in Ethereum blok zincirinde gerçekleştirdiği işlemin ardından Bitcoin’den sonra piyasanın en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi olan Ether’den yeni rekor geldi. Coinmarketcap.com’a göre dün sabah saatlerinde 2,955 dolara yükselen Ether, TSİ 15:45’te ise 2,924 dolara döndü. Ether’e paralel, 1 trilyon doların üzerinde piyasa hacmiyle Bitcoin de sabah saatlerinde 57 bin 600 dolar barajını geçse de yüzde 1,64 düşüşle 56 bin 911 dolardan işlem gördü. Bitcoin, 55 bin dolar destek düzeyini korurken, ABD’li ünlü yatırımcı Charlie Munger, Bitcoin’i “iğrenç ve medeniyetin çıkarlarına aykırı” olarak tanımladı. Berkshire Hathaway Başkan Yardımcısı Munger, şirketin yıllık hissedar toplantısında Bitcoin’in başarısından memnun olmadığını belirterek, “Rüşvetçilere ve fidyecilere yarar sağlayan bir para birimini hoş karşılamıyorum ve bir kişi veya grubun yoktan var ettiği bir finansal ürüne milyarlarca dolar para yatırılmasının da doğru olduğunu düşünmüyorum” dedi.