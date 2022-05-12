AB'den sabit coin hamlesi

AB Komisyonu, sabit coinlerin resmi para birimlerinin yerine genele yaygın şekilde kullanılabilir hale gelmelerinin önüne geçecek.

Coindesk'in haberine göre AB Komisyonu, sabit coinlerin büyük miktarlarda işlem görmelerini yasaklamaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre AB Komisyonu, günlük 1 milyon işleme ulaşan sabit coinlerin ihracını durdurmayı planlıyor.

Kaynaklar, "AB üyesi ülkelerin maliye bakanları, resmi para birimlerine rakip olunmasını durdurmak istiyorlar. Planlarına göre, regülatörler ihraçcılara toplam değeri 200 milyon euroya ve günlük işlem adedi 1 milyona ulaşan sabit coinlerin ihraclarını durdurma talimatı verebilecekler" ifadelerini kullandılar.

Avrupa Parlamentosu ise AB Komisyonu'na göre daha yumuşak bir yaklamış içinde. Parlamento, başarılı sabit coinlerin yeniden sınıflandırılmalarını ve Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin (EBA) gözetimi altında olmalarını istiyor.