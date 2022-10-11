ABG Coin, Dubaili ortakla dünyaya açıldı

AB Grup Holding, gayrimenkul projelerinin arından kriptoda da dünyaya açıldı. Holding, 2021'de kurduğu kripto alım satım platformu ABStocks'un yüzde 60’ını Dubaili El Maktum Ailesi’nden Ali Kassab’ın sahibi olduğu Centurion&Co şirketine sattı. İşbirliği sonrası yeni kurulan ABC Exchange şirketi, AB Grup’un çıkardığı ABG Coin’i de uluslararası piyasalara açmış oldu. AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, ilk kez bir Türk kripto varlığın dünya piyasasında işlem gördüğünü söyledi.

Muhsin Bayrak, 40 milyon dolarlık satışın ayrıntılarını ve hedefleri, Bodrum’da düzenlenen törende anlattı. ABStocks’un teknolojiye yaptıkları ilk yatırım olduğunu anımsatan Bayrak, “Bu yatırımımızın 1.5 yıl gibi bir sürede bu kadar önemli bir ortaklığa imza atması bizler için çok değerli” dedi. Bayrak, Centurion&Co'nun 9 ülkede kripto varlık alım satım borsasına sahip olduğunu, 8 Ekim itibariyle de ABG Coin’in dünya kripto para borsalarında işlem görmeye başladığını söyledi.

Projelere endeksli olacak

Bu arada ABG Coin, madenciliği olmayan ve tamamı üretilerek piyasaya arz edilmişti. Bayrak, kripto paranın gayrimenkul projelerine endeksli olacağını bildirdi. AB Grup Holding olarak yurtdışında 3.5 milyar dolarlık yatırım süreci olduğu bilgisini veren Bayrak, “ABG Coin kendi yatırımlarımızla entegre bir şekilde ilerleyecek. Yatırımlarımız değerlendikçe ABG Coin de değerlenecek. ABG Coin kesinlikle diğer paralar gibi değil. Ben bunun bir devrim olduğunu düşünüyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türk kripto parası işlem görmüyordu. Bu ortaklıkla ilk kez bir Türk kripto parası işlem görmeye başladı. Üstelik 10 ülkede birden işlem görüyor. İçtenlikle şunu söyleyebilirim ki; ABG Coin benim gözümde dünyanın en güvenilir kripto parası” ifadelerine yer verdi.

Veri saklama merkezi yolda

Bodrum’a mimar Prof. Barbaros Sağdıç tarafından Türk bayrağı şeklinde tasarlanan bir teknoloji üssü inşa etmekte olduklarını hatırlatan Muhsin Bayrak, “Türkiye’nin en büyük veri saklama merkezi burada olacak. Teknoloji üssünü Cumhuriyetimizin 100’üncü yaş gününe yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada çok iyi fikirlerin çıkacağından eminiz. Bu üssün kurulması ile birlikte beyin göçünü engellemek bir yana tersine çevirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Öte yandan 20 yıla yakın bir süredir Bodrum’da olduklarını belirten Bayrak, “Bodrum’daki yatırımlarımız da hız kesmeden sürüyor. Madnasa Türkbükü’nü 1 Ağustos itibariyle hizmete açtık. Madnasa Zirve’yi ise gelecek sezona hazırlayacağız” diye konuştu.