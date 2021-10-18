ABStocks'tan sermaye artırımı

AB Grup Holding'in kripto para platformu ABStocks, öz sermayesini 50 milyon TL'ye çıkardığını duyurdu. Bu yılın Haziran ayında hizmet vermeye başlayan ve kısa sürede sağlam teknolojik alt yapısı ve AB Holding'in gücünü arkasına alan ABStocks, yeni sermaye yapısıyla Türkiye'nin en güçlü kripto para borsaları arasına girdi.

Bu ay sonuna kadar ileri teknolojik altyapı ile donatılan yeni merkezine geçmeye hazırlanan şirket, yine ekim ayı içerisinde Bitcoin başta olmak üzere testleri süren ve piyasada çokça işlem gören, güvenilir altcoinleri listelemeye başlayacak.

"Yatırımlarımıza devam edeceğiz"



ABStocks Kripto Borsası Yatırımcısı ve AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, "Bana göre yakın geleceğin para birimi olan kripto para borsasında yatırımcılara kısa sürede ciddi anlamda güven aşıladık. Devletimizin bu alanda yapmak istediği düzenlemeleri destekliyoruz. Dünya bu konuda büyük adımlar atarken ülkemiz geride kalmamalı. Biz ABStocks'un temellerini holdingimizin gücünü ve şeffaf yapısını teknolojiye yaptığımız yatırımla birleştirerek attık. Şimdi de ABStocks'un öz sermayesini 50 milyon TL'ye çıkardık. Bu alandaki yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Dünyada kripto vergisini veren tek grubuz. Şimdiye kadar 4 milyon TL'nin üstünde ABGCoin’in vergisini ödedik. Bundan ötürü de AB Grup Holding olarak gurur duyuyoruz." dedi.