Afrika'da bitcoin vurgunu: 3.6 milyar dolarla ortadan kayboldular

Güney Afrika merkezli Africrypt'in sahipleri 17 yaşındaki Ameer Cajee ve 20 yaşındaki Raees Cajee kardeşler, 'hacker'ların kurbanı olduklarını söylemişti ancak durum farklıydı.

Africrypt'ten yapılan açıklamada ise şirkette yaşanan sorunların bir iyileşme durumu nedeniyle olduğu öne sürülmüştü ve "Müşterilerin yasal yollara başvurmaları anlaşılabilir. Ancak bunun yalnızca iyileşme sürecini geciktireceğini kabul etmelerini rica ediyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

Ancak bir kez daha olayın kripto-para vurgunu olduğu ortaya çıktı. Birçok yatırımçı dava açmaktan vazgeçse de iki kardeşin 3.6 milyar dolar değerinde bitcoin ile ortadan kaybolduğu anlaşıldı.

Africrypt işlemlerini inceleyen uzmanlar, kullanıcıların hesaplarındaki bitcoinlerin dijital cüzdanlarından ve hesaplarından yasadışı şekilde transfer edildiğini ortaya çıkardı.



Ciddi varlık parçalanması nedeniyle bitcoinlerin izlenmesi ise mümkün değildi.

Güney Afrika'daki yasal boşluk soruşturmaya engel oluyor

Öte yandan Güney Afrika’daki yasal boşluk, Africrypt davasının resmi olarak soruşturulmasını engelledi. Cajee kardeşlerin İngiltere'ye kaçtığına inanılıyor.

CipherTrace araştırma şirketi tarafından hazırlanan bir rapora göre, bu yılın nisan ayı sonuna kadar kripto-para dolandırıcıları, hackleri ve benzeri dolandırıcılıkların toplam maliyeti 432 milyar dolara ulaştı.