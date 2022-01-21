AK Parti, kripto para borsalarının yetkilileriyle görüştü

AK Parti'nin kripto para yasası için sektör paydaşları ile görüşmeleri sürüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Binance Türkiye, BtcTurk ve Paribu yetkilileri ile görüştüğünü açıkladı.

Elitaş, açıklamasında "Dünyadaki uygulama örneklerine de değinen Borsaların yasal düzenleme çalışmalarına referans olacak görüş ve önerilerini dinledik" ifadelerini kullandı.

Geçen haftalarda Elitaş ve beraberindeki heyet, kripto para sektöründen bazı temsilciler ile bir araya gelmişti.

Öte yandan dün Bitcoin'i resmi olarak tanıyan ilk ülke El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele de Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.