AK Parti, kripto yasası için Binance ile görüşecek

AK Parti, kripto varlıkları ile ilgili üzerinde çalıştığı yasal düzenleme için paydaşlarla görüşmeye devam ediyor.

Bu kapsamda AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş, dünyanın en büyük kripto para Borsalarından Binance'nin temsilcileri ile perşembe günü Meclis'te görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede, Binance temsilcilerinin, yasal düzenleme konusunda önerilerini sunacağı ve teknik sunum yapacağı öğrenildi.

Elitaş, daha önce de kripto para sektöründen bazı temsilciler ile bir araya gelmişti.