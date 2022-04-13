AKSY Token işlem görmeye başladı

Akiş GYO’nun yatırımcısı olduğu, İstanbul Anadolu yakasının alışveriş merkezlerinden Akasya’nın sosyal token’ı işlem görmeye başladı.

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen üzerinden satışa sunulan AKSY Token, alışveriş merkezleri sektöründe bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Yapılan açıklamada, token uygulamasıyla Akasya ziyaretçilerine mevcut alışveriş deneyimlerine ek olarak yeni deneyim olanakları sunulması hedefleniyor.

Token sahipleri, önümüzdeki dönemlerde Akasya AVM'de yer alan mağaza, cafe ve eğlence mekanlarında özel indirimlerden yararlanabilecek.

Ayrıca sadece token sahipleri AVM'de kendilerine özel gece alışverişi deneyimi yaşayabilecek, NFT galerilerine ücretsiz girebilecek, özel otopark alanını ücretsiz kullanabilecek, ücretsiz vale ve yıkama kampanyalarından faydalanabilecek, özel Akasya lounge üyeliğine sahip olabilecek, özel etkinliklere katılabilecek, eve teslim hizmetinden yararlanabilecek, AVM içinde gerçekleşecek metaverse deneyimine katılabilecek ve Kidzania'ya özel avantajlardan faydalanabilecek.

AKSY Token projesi, Akasya AVM’nin NFT ve metaverse gibi perakende ile gayrimenkul sektörlerini derinden etkileyen makro trendlere erken adaptasyonu kapsamında, bu dünyaya atılan ilk adım olma özelliğini taşıyor.