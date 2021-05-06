Albforex, kripto para borsası Bittrt'ye ortak oldu

Kaldıraçlı menkul kıymet işlemleri alanında faaliyet gösteren aracı kuruluş Albforex, kripto para borsalarından Bittrt'ye ortak olarak, yeni regülasyon beklenen kripto para borsasına yatırım yapan ilk aracı kuruluş oldu.

Şirketin düzenlediği basın toplantısında şirket yöneticilerinin verdiği bilgiye göre 2012'de faaliyete geçen Albforex, aynı gruba ait Bittrt'nin yüzde 47'sini satın aldı. İşlem yaklaşık üç ay önce gerçekleşirken, duyurusu bugün yapıldı.

Artık Albcoin olarak faaliyet gösteren Bittrt'nin Genel Müdürü Arif Şahin, düzenlenen basın toplantısında yeni düzenlemelerin hızla çıkacağını umduğunu belirterek, "Türkiye'de de regülasyonları destekliyor ve hızlı bir şekilde çıkmasını umuyoruz. Bu regülasyonlar çıkarsa hem devlette gelir kaynağı... hem de firmalara sağlıklı bir piyasa yapısı oluşmuş olacak" dedi. Şahin, planlanan düzenlemede, kripto varlık borsalarının hukuki olarak bir aracı kurum ile birlikte faaliyet göstermesinin gerekip gerekmeyeceğinin net olmadığını belirterek, böyle bir şart gelmese bile bir lisanslama sistemi gelebileceğini ifade etti.

Aracı kurum olma zorunluluğu gelmese bile Albforex ortaklığı ile buna hazır olacaklarını ifade eden Şahin, "Aracı kurum olmadan var olan firmalar söz konusu, son derece iyi büyüklüklere sahip. Ben karar vericilerin o firmaların da yapılarını dikkate alarak uyumlu bir düzenleme çıkaracağını düşünüyorum" dedi.

Şahin, sektörün gelecek düzenlemelerin asgari sermaye şartı getirmesini, kripto para kuruluşularının "soğuk cüzdanları" ile yapılan işlemlerin karşılığının görülebileceği Takasbank veya benzeri bir yapının kurulması gerektiğini ifade etti.

Coinmarketcap verilerine göre Türkiye'de en az 14 kripto para borsası faaliyet gösterirken, Şahin'in verdiği bilgiye göre şirket aylık ortalama 40-50 milyon lira işlem hacmine sahip. Türkiye'deki büyük borsaların günlük işlem hacmi ise 1 milyar doları bulabiliyor.