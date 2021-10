Alt coinlerde ralli başladı mı?

Takip Et

Ufuk KORCAN

Kripto paralara olan ilginin ne kadar arttığını çevrenizden görebilirsiniz. Nereye gitsem herkesin dilinde bir kripto para. “O coin'i şu seviyeden aldım, şu seviyeden satacağım; bu proje çok iyi, uçacak, kaçacak…”

Evet herkes farklı farklı kripto paralardan bahsetse de hepsinin ortak bir noktası var: Altcoin rallisine çok az kaldı! Bu beklentinin oluşmasındaki en büyük neden, Bitcoin’de son günlerde yaşanan yükseliş hareketi.

Pandemiyle birlikte küresel anlamda ‘evde kalanlar’, teknolojinin sunduğu nimetlerin etkisiyle ya hisse senedine ya da kripto paralara ilgisini artırdı. Kripto paralara ilginin bir tık daha fazla olmasının nedeni ise kısa vadede ciddi getiriler vadeden sert fiyat hareketleri.

3 HAFTADA YÜZDE 62

2021 yılına 29 bin dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin, 14 Nisan’da tarihi zirvesi olan 64.854 dolara çıktı. Bu seviyeden başlayan düşüş trendiyle Bitcoin, 22 Haziran’da 28.805 dolara kadar indi. Yani ilk 3.5 ayda yüzde 124 artan Bitcoin, 2.5 ayda yüzde 56 değer kaybetti. Bu kadar kısa sürede bu kadar sert fiyat hareketlerine kaldıraçlı işlemler hariç regüle olan başka hiçbir piyasada rastlanmak zor. Evet, tarihler 21 Temmuz’u gösterdiğinde Bitcoin yeni bir yükseliş trendine girdi. Bitcoin, 29.278 dolardan başladığı bu harekette bugüne kadar yüzde 130 yükselerek yeni tarihi zirvesine çıktı. Bitcoin’de 3 haftalık artış ise yüzde 62 oldu.

ALTLAR İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Kripto para piyasasının en büyüğü Bitcoin’de bu hareketler olurken Bitcoin’e alternatif olarak üretilen kripto paralar yani alt coinler bu yükselişe pek ayak uyduramadı. Ancak 20-21ekim tarihlerinde alt coinlerde de hareketlenme oldu. Bazı uzmanlara göre Bitcoin dominansı düşmeye başladı ve altlarda rallinin ilk izleri görülüyor. Bazı uzmanlara göre ise Bitcoin’de yükseliş devam edecek ve buradan elde edilen kazançların alt coinlere yönelmesiyle alt coin'ler yükselişe başlayacak. Alt coin rallisinin Bitcoin’in hangi seviyesinde başlayabileceğine yönelik farklı görüşler var. Kimine göre alt coin rallisi Bitcoin 70-74 bin dolar bandına geldiğinde başlayacak kimine göre ise 84- 86 bin bandında. Ama şunu hatırlatmakta fayda var; kripto para borsalarından söz ediyorsanız, her an her şey olabilir. O yüzden bu piyasalara ihtiyacınız olmayan bir parayla yatırım yapın!

Bitcoin'de bu seviyelere dikkat

Bitcoin’in 14 Nisan’da gördüğü tarihi zirvesinin üzerine kalıcı olarak çıkması halinde ilk aşamada 65 bin 600 ve 68 bin dolar seviyeleri hedef olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde ise 70-74 bin bandı ikinci direnç seviyesi. Düşüşlerde ise 58 bin 800 dolar ve 57 bin dolar seviyeleri önemli destek noktaları. Ethereum’un da 4.400 doların üzerinde tutunması halinde teknik olarak yükseliş 6 bin dolara kadar sürebilir. Ethereum’da yaşanacak bu hareket diğer alt coin'ler için de alımları destekleyebilir.

Bitcoin ETF yükselişi destekledi

Bitcoin’de yaşanan sert fiyat hareketlerinde ABD’nin SPK’sı olan SEC’in ilk Bitcoin borsa yatırım fonuna izin vermesi etkili oldu. Geçtiğimiz hafta işleme başlayan ilk Bitcoin ETF yoğun ilgi ile karşılaştı ve tarihin en fazla işlem gören ikinci fonu oldu. Önümüzdeki dönemde kripto varlıklara yönelik regülasyon içeren düzenlemeler gelecektir. Bu tip haber piyasalarda kısa vadeli dalgalanmalar yaratabilir. Ancak uzun vadede regülasyonların kripto paralara olumlı etki yaratacağını düşünenlerin sayısı oldukça fazla.

BESTE NAZ SÜLLÜ HUOBİ GLOBAL ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ: GELECEK HAFTAKİ RAPOR RALLİNİN BELİRLEYİCİSİ OLACAK

Bitcoin rekor tazelerken, Ethereum’da 4370$ seviyesine ani bir çıkışla kalan altcoinleri hareketlendirdi. Bitcoin’in 50.000 dolar seviyesinden zirveye kadar olan süreçte altcoin'ler sessiz hatta satıcılı bir seyir izlemişti. Gelecek hafta oldukça yoğun gündem bizleri bekliyor. Bu gündem Bitcoin ve altcoinler için hareket yaratacak hafta olacak. İki Bitcoin ETF’i daha NYSE’de işleme açılacak ve Fed, ‘Dijital Dolar hakkında rapor yayımlayacak. Dijital ödemeler hakkındaki mevcut düşüncesini özetleyen ve özellikle ABD bağlamında dijital para birimlerinin faydaları ve risklerine odaklanan bir raporun stablecoin ve ihraççılarına yönelik tehditkâr söylem içermemesi halinde kripto paralar yükseliş seyrine devam edebilir. Bitcoin dominansı 1.5 puanlık düşüşle yüzde 46.5 seviyesine geri çekildi. Bu altcoinler için önemli. Zira altcoin sezonun başlaması için dominansın yüzde 45 ‘in altına çekilmesi altcoin hareketini rahatlatabilir.